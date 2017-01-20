Her şeye geç kalan insanlarla ilgili ilginç gerçek!

Ne kadar hızlı davranırsanız davranın yine deolmanız gereken yeremi kalıyorsunuz? Eğer cevabınız “Evet” ise yalnız değilsiniz!Her ne kadar bir yerefazlasıyla kabalık olarak algılansa da meğer buluşmalara ya da toplantılara yetişemeyen kişilerin, karşı çıkılmayacak bir bahanesi varmış.Bir daha buluşmaya yetişmek için “yolda olduğunuzu” söylemek yerine bu gerçekle onları yüzleştirebilirsiniz.