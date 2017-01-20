Her şeye geç kalan insanlarla ilgili ilginç gerçek!
Buluşmaya geç kaldığınız için kaç kere alay konusu oldunuz? Merak etmeyin bu haberden sonra geç kaldığınız için bir bahaneniz var…
Ne kadar hızlı davranırsanız davranın yine de “tam vaktinde” olmanız gereken yere geç mi kalıyorsunuz? Eğer cevabınız “Evet” ise yalnız değilsiniz!
Her ne kadar bir yere geç kalmak fazlasıyla kabalık olarak algılansa da meğer buluşmalara ya da toplantılara yetişemeyen kişilerin, karşı çıkılmayacak bir bahanesi varmış.
Ama Business Insider dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre her toplantıya ya da buluşmaya geç kalan kişiler hem daha zeki hem de ev ve iş hayatını aynı anda yönetebilen insanlardır.
Bir daha buluşmaya yetişmek için “yolda olduğunuzu” söylemek yerine bu gerçekle onları yüzleştirebilirsiniz.
Her ne kadar bir yere geç kalmak fazlasıyla kabalık olarak algılansa da meğer buluşmalara ya da toplantılara yetişemeyen kişilerin, karşı çıkılmayacak bir bahanesi varmış.
Ama Business Insider dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre her toplantıya ya da buluşmaya geç kalan kişiler hem daha zeki hem de ev ve iş hayatını aynı anda yönetebilen insanlardır.
Bir daha buluşmaya yetişmek için “yolda olduğunuzu” söylemek yerine bu gerçekle onları yüzleştirebilirsiniz.