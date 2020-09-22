Her şeyi bilen adam: Can Aydoğmuş

Türkiye, Avrupa, Amerika, İran, Azerbaycan, Arap, Kanada ve Avustralya gibi ülkelere kadar geniş bir takipçi kitlesi olan Türkiye’nin en çok instagram etkileşimine sahip kişisel gelişim yazarı, astrolog, meditasyon uygulatıcısı ve kendi alanındaki köşe yazarı Aydoğmuş, unvanını fazlasıyla hak ediyor.

Karantinanın bitiş tarihini Astrolog Can Aydoğmuş, astrolojide kuzey ve güney düğümlerinin yer değiştireceği tarihleri vererek öngördü. Hürriyet gazetesindeki köşesinde “Corona virüsü ne zaman bitecek” yazısında Can Aydoğmuş, astroloji haritasında Satürn’ün Çin’in 6. Evi olan “Sağlık evi”nden çıkacağını yazan Can Aydoğmuş, “Çin de Corona virüsü çıktı. Bütün dünyayı etkiledi. Bu tutulmaların devamı 5 ve 21 Haziran, 5 Temmuz, 30 Kasım, 14 Aralık 2020 tarihlerinin 7 gün öncesi ve 15 gün sonrasını çok yoğun bir şekilde etkiliyor. Tabii sonrasında etkisi devam ediyor. Tutulmaların olmasına neden olan Kuzey ve Güney düğümlerinin ev değiştirmesi 2020 sonu olacak, bence 2021 Şubat ayından sonra Dünya Corona virüsü konusu ile ilgili daha çok rahatlar. Lakin asıl dünyanın bu gergin süreçte bütün dünya liderlerinin rahatlaması ve savaş, ekonomi ve hastalıklar ile ilgili gerginliklerin yüzde 100 bitişi 2023 Ocak sonu hatta Mart ayı sonrasında Satürn’ün ev değiştirmesi ile olur” diyor.

Astroloji ışığında yıldız ve gezegen hareketlerinin insanlar ve doğa üzerindeki etkilerini analiz ederek, çok sayıda gelişme olayı “dikkat edin!” diyerek tam tarihi, yeri, şehri, ülkesi, günü ve zamanı ile sosyal medya ve köşe yazılarında duyuran ünlü astrolog Can Aydoğmuş, 2017’den bu yana 200’e yakın önemli olayı olmadan önce yıllar ve aylar öncesinde yazdı. Türkiye’nin astroloji haritasındaki gelişmeleri an be an izleyen Can Aydoğmuş, ülkemizdeki önemli olayları ve gelişmeleri de yazıyor. 2023 yılında sonra adım adım dünyanın süper güçleri arasında yerini alacağını yazan Can Aydoğmuş, ülkemizin özellikle 2023 sonrasında dünyanın yükselen gücü olacağını işaret ediyor.

Sakarya’da 4 vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan elim patlama da bunlardan sadece biriydi. Can Aydoğmuş, dünyanın en çok takip edilen astrologları arasında. Prensler, Prensesler, Kraliyet aileleri, Hollywood ünlüleri, devlet adamları ve iş adamları arasından çok değerli isimler Can Aydoğmuş’un astroloji yorumlarını mutlaka takip ediyor...

İngiltere, Almanya ve Yunanistan Temmuz ayının ilk haftasında tüm turistlere kapılarını açtı, 2-5 Temmuz tarihleri arasında pandemi sürecinde normalleşmelerin başlayacağını ilk olarak Can Aydoğmuş, kesin tarihleri ile dile getirdi.

Ve aynı şekilde yaşadığımız tüm Covid19 süreci tamamen Can Aydoğmuş’un yazdığı şekilde ilerliyor. Can Aydoğmuş’un takipçileri onu takip etmeleri, meditasyonları, kitapları ve youtube kanalını uygulayarak inanılmaz mucizeler yaşadıklarını bütün sosyal medyada paylaşıyorlar. Can Aydoğmuş’un kendisine ait mav tikli canyaziyor instagram hesabında öne çıkanlardaki MUCİZELER başlıklı sayısız insanın yaşadığı mucizeleri, youtube kanalındaki videoların altında ve instagram hesabındaki paylaşımlarının altında insanların yazdıkları birbirinden etkileyici mucizevi yaşananlar ve yorumlar çok etkileyici...

Dedikleri hep oldu

-Sakarya Havai Fişek Fabrikası Patlaması öncesinde ay tutulmasının etkisi ile “patlamalar”a dikkat çekmişti.

-Yeni tip Çin virüsünün çıkışından önce “yeni bir virüs” tespit edilecek diye yazan tek astrolog oldu.

- Covid-19 Virüsünün dünyada ilk kez çıkış tarihi

- Corona virüsü’nün dünya üzerinde tamamen bitiş tarihini de öngördü. Dünya liderlerinin rahatlaması ve savaş, ekonomi ve hastalıklar ile ilgili gerginliklerin yüzde 100 bitişi 2023 Ocak sonu Satürn’ün ev değiştirmesi ile olur” diyor.

-Tahran’da Haziran ayında gerçekleşen patlamanın hemen öncesinde yine tutulmalara bağlı olarak “patlama” konusunda uyarıda bulundu.

- Manisa Depremi

- Bingöl Depremi

- Bodrum, Muğla depremi

- Spor camiasında şampiyonluklar ve önemli sakatlıklar

- Covid-19 normalleşme süreci ile ülkelerin sınırları açış tarihleri

- 2023 yılı ve sonrasında Türkiye’nin dünyanın ikinci süper gücü olacak. Bu iki süper güçten biri Japonya, diğeri ise Türkiye olacak.

- Astrokartografik olarak tutulmaların etkisi ile Çin, Endonezya, Dubai, Umman, Malezya, Filipinler, İran, Hindistan’dan şok edici haberler gelecek. Bu haberler dünyanın tüm gündemini etkileyecek.

- Türkiye Venüs “Ketu” dönemine girdi. Ocak 2019’dan Haziran 2020’ye kadar tüm dünyada ortalık yangın yeri olacak.

- Spor kulüplerinden Fenerbahçe’nin 2025-2031 arasında en parlak dönemini yaşayacak.

- Türkiye’nin 2023 yılından sonra dünya konjonktüründe lider ülke konumuna yükseleceği.

- 21 Haziran 2020 Ay Tutulması ile ortalık sallanmaya başlayacak. 25, 26, 27 Haziran ateş, patlama, ve kaos ortamına müsait. 5 Temmuz tutulması ile de ipler kopabilir ve Ağustos itibariyle de ortalık durulur.

- 20 Haziran ile 17 Ağustos 2020 arasında özellikle terör, savaş, patlamalar ve doğal afetler adına gergin bir süreç yaşanabilir.

Can Aydoğmuş’un bildiği astrolojik doğru tahminleri incelemek için web sitesine bakabilirsiniz:

https://www.canaydogmus.com.tr/dogru-tahminler/