Her şeyi inkar eden katil müebbet aldı

Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL

ELİNDE BARUT İZİ ÇIKMIŞTI

İngilizce öğretmeni İmren Kandemir(27), 10 Nisan 2018 günü eski eşi Özel Harekat Polisi Burak Türkay’ın Bahçelievler’deki evinde göğsünden tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Burak Türkay eski eşinin intihar ettiğini iddia etti.

Serbest bırakılan Burak Türkay’ın polis kriminal laboratuvarındaki el swabı incelemesinde elinde barut izi çıktı.

İntihar ettiğini söylediği İmren Kandemir’in ise elinde barut izine rastlanmadı. Tutuklanan polis memuru hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Burak Türkay İmren Kandemir ile boşandıktan sonra yeniden görüşmeye başladıklarını ve bu süreçte eski eşinin ‘kendisini aldattığını itiraf etmesi’ üzerine tartışmaya başladıklarını anlattı.

Burak T., tartıştıkları gecenin sabahında meydana gelen olay için “Evden sabah gitmesini söylemiştim.

Ertesi gün işten döndüğümde hâlâ evdeydi. Konuştuğumuz sırada üst daireden banyoma su aktığını görünce beklemesini söyleyip yukarı çıktım.

Geldiğimde kapı kapalıydı. Anahtarım içeride olduğu için içeri giremedim.

Kapıya vurdum ancak açamadım. Bunun üzerine çilingir çağırarak kapıyı açtırdım. Yerde yatıyordu.

Ben kimseyi öldürmedim, suçsuzum” dedi. Sanık avukatlarının aldırdığı bir bilirkişi raporunda sanığın ellerinde barut izi çıkmasının nedenini kalp masajı yaparken maktulün kıyafetlerinden bulaşabileceği yönünde görüş bildirildi.

“KALP MASAJI YAPTIM DİYE..”

Görülen karar duruşmasında son savunması sorulan Burak Türkay şunları söyledi: “Eski eşimi kaybettim. Bir kalp masajı yaptım diye 19 aydır tutukluyum. Farklı farklı iddialar var. Katılan vekili olay sabahı bu olayı işleyip işime gittiğimi söylüyor.

Bakanlığın avukatı 4-5 gün önceden bu hususu tasarladığımı söylüyor. Savcı, ben eve gidiyorum maktüle karşılaşıyorum ve onu öldürdükten sonra bir takım delilleri gizliyorum.

Neler yapmışım bunu ortaya koymuyorlar.

Tasarlama deniliyor. Tanıkları tanımam. Tuvalet akmasa üst komşuyla o gün muhatap olmam. Ben kesinlikle bu suçu işlemedim. Beraatimi istiyorum.”

Mahkeme, Burak Türkay’ın maktül İmrem Kandemir’i kasten öldürme eylemi sabit olduğundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme, cezada şartları oluşmadığından haksız tahrik indirimi uygulamadı.

Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, inkara yönelik olumsuz kişiliği gözetilerek cezasında iyi hal indirimi uygulanmadı.