Her şeyi tek tek gösterdi! Sayısı 20’ye ulaştı…

Dudkanlı, Giresun ve Trabzon’da erzak depoları ve silah sığınaklarının yerlerini, güvenlik güçlerine tek tek gösterdi. Yoğun güvenlik önlemi altında Trabzon’dan Gümüşhane’ye getirilen Behrüz Dudkanlu, JÖH timleri tarafından Kürtün ilçesine bağlı Kabayalak Yaylası'na götürüldü. Burada geçiş güzergahları ile erzak depolarının yerini gösteren terörist Dudkanlu, bölgede nasıl gizlendiklerini de anlattı.

BULUNAN SIĞINAK SAYISI 20'YE ÇIKTI

Behrüz Dudkanlu’nun yaylada gösterdiği 3 farklı erzak deposu da patlayıcı ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Böylece bölgede son bir hafta içinde ele geçirilen sığınak ve depo sayısının da 20'yi bulduğu kaydedildi. JÖH ve komando timlerinin PKK’nın Karadeniz’de en büyük silah deposu ve sığınağının olduğu değerlendirilen Gümüşhane kırsalında operasyonlarını sürdürdüğü, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon kırsalında da eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

DİĞER TERÖRİSTİN DE SORGUSU SÜRÜYOR

Bu arada ‘Aras Faraşin’ kod adlı PKK’lı Aras Aslan’ın ise sorgusunun da Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’nda sürdüğü bildirildi.

DHA



