Her sünnet için genel anestezi gerekmez

Sünnetin mevsimi var mı?

Eskiden sosyal ve ekonomik nedenlerle yazın yapılması alışılagelmiş olsa da günümüzde yılın her günü yapılıyor. Yüz yüze eğitimde çocuk sünnetten 4-5 gün sonra rahatlıkla okula gidebilir. Bu nedenle son yıllarda sömestr tatili ve okulların 9 günlük ara tatilleri de aileler tarafından tercih ediliyor. İçinde bulunduğumuz uzaktan eğitim döneminde zaten sünnetin okul tatili döneminde yapılma gerekliliği de ortadan kalktı. Sünnet olan çocuk ertesi gün derslerine devam edebilir.

Sünneti kim yapmalı?

Sünnet kesinlikle sadece bir ameliyat değil. Tıbbi, psikolojik, sosyal, geleneksel tüm yönleriyle ele alınması gereken çok özel bir işlem. Sünnet öncesi çocuğun hazırlığı, aileyle birlikte zamanlamanın ve anestezi yönteminin belirlenmesi, sünnet sonrası takibi de en az işlemin kendisi kadar önemli. Bu nedenle sünnet, özellikle sünnet konusunda deneyimli bir hekim tarafından yapılmalı.

İşlem nasıl yapılır?

Altın standart olarak kabul edilen ve en sık kullanılan yöntem cerrahi/dikişli yöntemdir. Avantajları şunlar: n Her anatomiye uygun işlem yapabilir. n Sünnet esnasında diğer bazı estetik ve tıbbi müdahaleler yapılabilir. n Sünnet sonrasında alet çıkartma gibi ikinci bir işlem gerekmez. n Eriyebilen dikiş konulduğu için dikiş almak gerekmez. n Dikiş sayesinde yara ayrılması olmadığı için daha erken dönemde tam iyileşme gerçekleşir. Genel anestezi gerekli mi? Sünnet ülkemizde neredeyse her erkek çocuğuna uygulanan bir cerrahi işlem. Her sünnetin ameliyathanede, genel anestezi altında yapılması gerekli olmadığı gibi pratik olarak mümkün de değildir. Ben özel bir durum olmadıkça lokal anestezi ile yapılabilecek bir işlem için genel anestezi önerilmesini doğru bulmuyorum. Sünnetlerimin çok büyük kısmını çocuğu ailesinden ayırmadan, bölgesel anestezi ile yapıyorum. Hem çocuk hem de aile için genel anesteziye göre çok daha zahmetsiz ve avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Yine de son kararın sünnet öncesi muayene ve görüşme esnasında aile ile birlikte verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

PANDEMİ SÜRECİNDE BU KURALLARA DİKKAT!

Toplumumuzda sünnet günü aile büyükleri için çok ayrı bir yere sahip. Hem anne, hem de baba tarafından çok sayıda aile büyüğü bu özel günde çocuğun yanında olmak istiyor. Ancak doğal olarak COVID pandemisi ile birlikte acil veya mecburi olmayan cerrahi işlemler için yeni düzenlemeler gerekliliği doğdu. Bu dönemde sünnet planlayan aileler önerilerim şunlar: n Mümkünse sadece sünnet için ayrılmış, çok çeşitli hastaların girmediği, kalabalık bekleme odası olmayan klinikleri tercih edin. n Gerek muayeneye gerekse sünnet işlemine mümkün olan en az kişiyle gidin. Özellikle ileri yaştaki aile büyüklerini kliniğe götürmeyin. n Sünnet sonrasında kutlama yapmak için kalabalık ortamda birlikte bulunmayın..