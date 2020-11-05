Her yaşa hitap eden içerikleriyle D-Smart “Aileden Sayılır”!

Türkiye’nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, birbirinden kaliteli içerikleri sınırsız internetle birlikte evinize getirmeye devam ediyor.

D-Smart’ın kasım ayına özel kampanyasında nostalji filmlerinin en iyileri, genişleyen spor yelpazesiyle birbirinden heyecanlı spor karşılaşmaları ve çocuklar için en eğlenceli içeriklerin yer aldığı Aile Spor Paketi, 8mbps'e kadar hızlı internet ile birlikte sadece 84,90 TL!

Üstelik 24 ay sabit fiyat garantisiyle sunulan kampanyaya özel tüm D-Smart kanalları da ilk 3 ay açık olacak ve D-Smart’ın yenilenen servisi D-Smart GO da 24 ay boyunca hediye edilecek. Tek bir abonelikle televizyon, tablet, bilgisayar ve cep telefonuyla farklı içeriklerin izlenebildiği D-Smart GO tüm aile evde vakit geçirirken herkesin en büyük eğlencesi haline gelecek.

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

Cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan, Smart TV’den izleyebilmek için D-Smart GO’ ya ayrıca da abone olabilirsiniz. Bunun için www.dsmartgo.com.tr adresine kayıt olup, ilgili paketi satın alabilirsiniz.



