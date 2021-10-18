Her yaşın bir güzelliği var

BÜYÜDÜKÇE KOMPLEKS BECERİLER GELİŞİR

Çocuklar, tıpkı oyun seviyeleri gibidir. Bölümler ilerledikçe oyuncudan beklenen görevlerin artması gibi çocuklardan beklediğimiz şeyler de artar. İşin güzel yanı çocuklar da buna cevap verecek şekilde bir gelişme gösterir. Bazen yapmalarını beklemediğimiz şeyleri yapar ve etraflarındaki yetişkinleri şaşkınlığa uğratırlar. Bazen de yapabilecekleri bir şeyi beceremedikleri olur. O zaman da şok olmuş hissederiz. Aslında çocuklar büyüdükçe çok yönlü davranabilirler. Ancak olgunlaşma devam ettiği için tecrübesizlikleri onlara bir engel de teşkil edebilir.

Kazandıkları becerileri sürdürebilmeleri için birçok kez denemeye ihtiyaç duyarlar. 2 yaşında iyi bir şekilde yürüyebilen çocuğun, 3 yaşına geldiğinde tam anlamıyla dengede durmasının sebebi yürüme eylemini sonsuz kez tekrar etmesinden geçer. Bu yüzden sosyal zeka, duygusal zeka ya da entelektüel zeka alanlarında kazandıkları bilgileri de sonsuz kez denemek isterler. Birbirinden farklı alternatifle karşı karşıya kalmak çocukların kendilerini yetkin hissetmesine katkı sağlar. Böylece her yaştan topladıkları bilgileri, bir diğer yaşta büyük bir keyifle kullanmaya devam ederler.