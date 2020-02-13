Her yemeği lezzetli: Kahramanmaraş

Doğal güzellikleri, tarihi ve günümüz modern görüntüsüyle ilgi çeken Kahramanmaraş, Akdeniz ve Doğu kültürünün kesiştiği bir noktada yer almanın avantajını geçmişte tarihi günümüzde de turizm açısından iyi değerlendirmekte.

Kahramanmaraş’ta ne yenir?

Zengin bir mutfağa sahip olan Kahramanmaraş’ın en ünlü yiyeceği kuşkusuz dondurma. Ünü şehrin sınırları aşmış olan bu dondurmanın özelliği bölgenin keçilerinin eşsiz kıvam ve aromaya sahip sütleri ile burada yetişen yabani orkide çiçeklerinin köklerinden elde edilen salebin doğal uyumu.

Dünya çapında üne sahip bu güzel dondurmanın haricinde farklı baharatlar ile yapılan diğer yemekleri de tadılmaya değer olan Kahramanmaraş mutfağında ne yenir diye çok düşünmeye gerek yok çünkü burada her yemek çok lezzetli. Yöresel yemeklerinin yanı sıra Türk yemekleri, kebap çeşitleri, döner, tost, pizza, hamburger gibi yaygın bulunan yemekler burada da mevcut. Ayrıca kırmızı acı biberi de çok meşhur olan ilde yetiştirilen acı biber yurt içine satıldığı gibi ihraç da edilmekte.

Tirşik Çorbası

Tirşik adı verilen sebze, un, Kahramanmaraş tarhanası, yoğurt ve su ile yapılan yöresel bir çorba.

Kahramanmaraş Tarhanası

Yoğurt, un, yeşil biber, kırmızı biber, domates, kuru soğan, nane gibi malzemelerin hamur haline getirilip mayalandıktan sonra kurutulması ile yapılan bir gıda. Kurutulmuş tarhana yıl boyu saklanır çorbası yapılacağı zaman sulandırılarak pişirilir.

Bastık

Üzüm ezilirken ilk elde edilen suyunun veya üzüm pekmezinin nişastayla pişirilmesiyle yapılmaktadır. Bu tatlının içine ceviz konularak sarılabilir.

Kahramanmaraş Ezmesi

Yeşil fıstık (Antep fıstığı) ve şekerin ezme haline getirilmesiyle hazırlanan bir tatlıdır. Yapımı ustalık gerektiren ve zor bir süreç.

Acem Pilavı

Maraş pilavı olarak ünlenmiş olan bu pilav içinde dolmalık fıstık, kuş üzümü, kimyon gibi baharatlar yer almakta. Kavrulmuş kuşbaşı et ile yahut bademle süslenerek servis edilir.

Un Sucuğu

İncecik ip üzerine ceviz, badem, fıstık dizilip kurutulduktan sonra un, nişasta, şeker ve su ile hazırlanan özel bir karışıma batırılır. Daha sonra kurutulan bu tatlı kesilerek servis edilir. İçi ceviz dolu Türk lokumu tadında.

Kahramanmaraş’ta gezilecek yerler

Geçmişi 14 ile 16 bin yıl öncesine dayanan şehirde, Tekir Vadisi, Döngel köyündeki mağaralarda, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu ilçesi çevrelerinde antik çağlara ait çok sayıda yerleşim izleri bulundu. Bölgedeki ilk yerleşim Paleolitik Çağ’da ortaya çıktı. Bilinen en eski krallık olan Hittler’in ardından bölgede Gurgum, Asur, Med, Pers, Makedonya İmparatorluğu, Kapadokya, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmet, Dulkadiroğlu Beyliği ve ardından Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyet kurdu. 20. yüzyılın başlarında 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşmasının im-zalanması ile İngiliz işgali altına giren şehir daha sonra Fransızların eline geçti. Ardından Millî Mücadele döneminde Fransız ve onlarla iş birliği yapan Ermenilere karşı halkın ayaklanması ile Kurtuluş Savaşı yıllarında özgürlüğüne kavuşarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer aldı. Bu dönemdeki başarısından dolayı TBMM tarafından şehre “Kahraman” unvanı verildi.

Kahramanmaraş termal tesisleri ile de hizmet vermektedir. Şehir merkezine 70 km. uzaklıkta olan Ilıcası kaplıcaları yılın her mevsiminde turistleri ağırlamaktadır. Termal suyu, yaylası ve doğal güzellikleri ile burası sağlık turizmi açısından da değerli bir bölge.

Doğa turizmi açısından Ayşepınarı - Karbasan, Türkmenler - Hacınınoğlu, Ilıca - Suçatı Bulutoğlu gibi rotalar doğa yürüyüşü yapmaya imkân sunan parkurlara sahiptir. Yavşan Yaylası Tabiat Parkı ise yaklaşık 700 yaşlarında sedir ağaçlarının bulunduğu, endemik flora ve fauna türlerine sahip bir park. Şehirde yer alan Sütçü İmam Üniversitesi, öğrencileri ile şehir hayatına renk katmakta. Öğrencilerin şehre bir diğer katkısı da gece hayatı. Şehirde çok sayıda olmamakla birlikte kafe barlar bulunmakta.

Kahramanmaraş Kalesi

Kent merkezinde yer alan Kahramanmaraş Kalesi’nin M.Ö. 1. ve M.S. 2. yüzyıllar arasında inşa edilmiş olduğu düşünülmekte. Burası şehri kuşbakışı seyretmek ve fotoğraf çekmek için çok elverişlidir. Kale duvarlarının bir bölümü ve üç burcu onarım görmüştür.

Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi

Bölgedeki ilk insan yerleşiminin Üst Paleolotik Çağ’da olduğu Döngel Direkli Mağarası’nda ele geçen buluntulardan anlaşılmakta. Bu dönemden itibaren bulunan eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesi’nde Germanicia Antik Kentine ait olan yer mozaikleri ve mamut fosili ilgi çeken eserlerden.

Hurman Kalesi

Afşin ilçesi, Marabız köyünde Hurman Çayı’nın kuzeyindeki dik kayalıklar üzerine kurulmuş olan kalenin yapım tarihi tam bilinememekle birlikte Bizans Dönemi’nde inşa edilmiş olduğu düşünülmekte. Kalenin sekiz burcu, asker barınakları ve kilisesi bulunmakta.

Haznadarlı Camii (Duraklı Camii)

Duraklı Mahallesi’nde yer alan caminin 15. Yüzyılda yapıldığı sanılmakta.

Hatuniye Camii

Yavuz Sultan Selim’in büyükannesi olan Alaüddevle’nin eşi Şemsi Sultan adına 15.yy’da yaptırıldı.

Afşin Ulu Camii

Cami kitabesinde, 1570’te Danişmentliler zamanında Pir Ali oğlu Muhammed tarafından yaptırıldığı bildirilmekte.

Ceyhan Köprüsü

Ceyhan Nehri üstünde yer alan köprü yaklaşık 157 m uzunluğunda, altı gözlü bir köprü.

Kazandere Kaya Mezarları

Göksun ilçesinin Kazandere Mahallesi civarında M.Ö. 2000 yıllarına ait Hititlerden kalma kaya mezarları bulunmaktadır.

Kuyumcular Çarşısı

Buradaki atölyelerde altın usta kuyumcular tarafından işlenmekte. Maraş burması, hasır örgü, arı peteği önemli motiflerinden. Ayrıca şehirde bakırcılık, sim işlemeciliği de yapılmaktadır. Kapalı Çarşı da şehrin önemli bir çarşı.



