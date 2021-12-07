Türkiye Her yer bembeyaz oldu! Denizli'de kar sevinci

Her yer bembeyaz oldu! Denizli'de kar sevinci

Türkiye

Her yer bembeyaz oldu! Denizli'de kar sevinci

Denizli’nin Beyağaç ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur görülürken, hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düştü.

07 Aralık 2021, Salı 22:56 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin pazartesi günün için uyardığı kar yağışı sabah saatlerinde Denizli’nin yüksek kesiminde bulunan bazı ilçelerde etkili olmaya başlamıştı. Beklenen kar yağışı şimdi de Denizli’nin birçok yüksek tepelerde etkili olmaya başladı. Beyağaç ilçesinde bulunan kartal gölü ve çevresi gibi yerlerde etkili olan kar yağışı tam bir seyir keyfi oluşturdu.

Bazı vatandaşların beyaza bürünen gölü görmek için gezdikleri görüldü. Beyağaç İlçesi’nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar aralıklarla yağmaya devam ediyor.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı önce Beyağaç İlçesi’nin birçok tepesini etkisi altına aldı. Meteorolojinin uyarılarının ardından havanın birden soğumasıyla Denizli’nin çeşitli yerlerinde kar yağışı etkili oldu. Aylardır beklenen kar yağışı sabah saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde başladı.

Kısa sürede hızını arttıran kar yağışı İlçenin birçok yerini etkisi altına aldı. Beyaza bürünen Kartal Gölü ve çevresi sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olduğu Denizli’de soğuk hava dalgasının etkisi ile yüksek kesimlerde ve Beyağaç ilçesinde yağış karla karışık yağmur şeklinde yağdı. Yağan kar yağışı ile birlikte Kartal Gölü ve çevresi beyaza büründü.

DENİZLİ (İHA)

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