Türkiye Her yerde aranan DHKP/C'li yakalandı

Her yerde aranan DHKP/C'li yakalandı

Türkiye

Her yerde aranan DHKP/C'li yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi Kudret Sarıgül, saklandığı evde yakalandı.

17 Şubat 2022, Perşembe 23:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kudret Sarıgül'ün saklandığı evi tespit etti.

Polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan Kudret Sarıgül, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak, Burhaniye Cezaevine gönderildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

İlgili Haberler
Korkunç ölümde sır perdesi yıllar sonra aralandı! Detaylar dehşete düşürdü


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Hollanda’nın başarısını tekrarlamak mümkün
Hakan Çelik
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bıçak, taş ve sopa! Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Çok sayıda yaralı var