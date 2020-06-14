Türkiye Her yerde aranan doktor köy evinde gizli bölmede yakalandı

Her yerde aranan doktor köy evinde gizli bölmede yakalandı

Türkiye

Her yerde aranan doktor köy evinde gizli bölmede yakalandı

Elazığ'da FETÖ üyeliği suçundan aranan kadın doktor A.İ. köy evinde merdiven altında yaptığı gizli odada yakalandı.

14 Haziran 2020, Pazar 13:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Elazığ'da aile hekimi olarak görev yaparken 2016 yılında terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen A.İ.'nin merkeze bağlı Örençay köyünde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalanarak, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.İ.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

İlgili Haberler
Uzungöl, proje bitince böyle görünecek


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dijitalleşmeyi hızlandırmalıyız
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“HDP kapatılsın” diyenler
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uzungöl, proje bitince böyle görünecek