Her yerde aranan doktor köy evinde gizli bölmede yakalandı
Elazığ'da FETÖ üyeliği suçundan aranan kadın doktor A.İ. köy evinde merdiven altında yaptığı gizli odada yakalandı.
14 Haziran 2020, Pazar 13:27 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Elazığ'da aile hekimi olarak görev yaparken 2016 yılında terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen A.İ.'nin merkeze bağlı Örençay köyünde olduğu bilgisine ulaştı.
Ekiplerin belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalanarak, gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.İ.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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