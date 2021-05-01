Türkiye Her yerde aranan şüpheli böyle yakalandı

Her yerde aranan şüpheli böyle yakalandı

Türkiye

Her yerde aranan şüpheli böyle yakalandı

İzmir Bayraklı'da kendisine haraç vermek istemeyen 2 iş yerine pompalı tüfekle ateş açan ve kayıplara karışan şüpheli yakalandı.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 09:15 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, 29 Nisan Perşembe günü Tepekule ve Cengizhan Mahallesi'ndeki iki farklı fırına giderek haraç istediği ileri sürülen S.Y. (21), istediğini alamayınca iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından kayıplara karışan S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru ve 2 bekçi izinli günlerinde, yolda yürüyen S.Y.'yi gördü.


Kasten yaralama, iş yerine silahlı saldırı ve mala zarar verme suçlarından aranan S.Y., polis ekiplerinin harekete geçmesi ve yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan S.Y., sivil araçla polis merkezine teslim edildi.

DHA


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