Türkiye Her yerde aranıyordu! Asansör boşluğunda ölü bulundu

Her yerde aranıyordu! Asansör boşluğunda ölü bulundu

Türkiye

Her yerde aranıyordu! Asansör boşluğunda ölü bulundu

İstanbul Ümraniye'de yakınlarının bir gündür haber alamadığı Yıldırım Polat'ın (35) cansız bedeni sahibi olduğu koltuk üretilen iş yerinin asansör boşluğunda bulundu.

02 Temmuz 2021, Cuma 00:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Çilekli Sokak'ta bulunan koltuk üretilen iş yerinin sahibi 35 yaşındaki Yıldırım Polat'tan yakınları bir gündür haber alamadı. İşçiler bu akşam saat 18.00 sıralarında işyerinin asansör boşluğunda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

İtfaiye ekipleri cesedi çıkardı

Durum, polis, itfaiye, sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, itfaiye ekipleri cesedi çıkardı.

Polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin iş yeri sahibi Yıldırım Polat olduğunu tespit etti. Ceset çıkarılırken, bazı yakınları fenalık geçirdi.

Yıldırım Polat'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)

İlgili Haberler
Korkunç olay böyle ortaya çıktı! Köpeğin ağzında...Çok acı haber! Cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Teknolojide kimse geride kalmasın
Hakan Çelik
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Röportaj
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Muhafazakar gençlerin yalnızlık duygusu
Oral Çalışlar
Murat Çelik
1 Temmuz'dan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son Dakika... Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 50 milyonu geçtik