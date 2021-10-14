Türkiye Her yerde aranıyordu! Çiftçinin acı haberi geldi

Her yerde aranıyordu! Çiftçinin acı haberi geldi

Türkiye

Her yerde aranıyordu! Çiftçinin acı haberi geldi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2 gündür kayıp olan çiftçi Mehmet Emin Şahin'in (67) cansız bedenine ulaşıldı.

14 Ekim 2021, Perşembe 20:33 Son Güncelleme:
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Lapseki ilçesi Hacıgelen köyünde oturan Mehmet Emin Şahin, 12 Ekim Salı günü eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Mehmet Emin Şahin'in son görüldüğü Koru Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı.

2 gündür süren arama çalışmaları sonunda bugün kayıp Mehmet Emin Şahin'in cansız bedeni bulundu. Mehmet Emin Şahin'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ÇANAKKALE (DHA)

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