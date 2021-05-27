Türkiye Her yerde aranıyordu! Market sapığından 'pes' dedirten ifade

Her yerde aranıyordu! Market sapığından 'pes' dedirten ifade

Türkiye

Her yerde aranıyordu! Market sapığından 'pes' dedirten ifade

İzmir'de Buca ilçesindeki yaşanan olayda alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken H.K bir anlık hevese kapılıp yaptığını ardından fotoğrafları sildiğini söyledi.

27 Mayıs 2021, Perşembe 16:45 Son Güncelleme:
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İzmir'de Buca ilçesindeki markette alışveriş yapan S.A. adlı kadının gizlice fotoğraflarını çeken H.K. , polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. H.K.'nin ifadesinde bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi.


Olay, salı günü saat 15.30 sıralarında İzmir Buca Menderes Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. H.K. (29), alışveriş yapan S.A.'yı, cep telefonun kamerasıyla gizlice çektikten sonra marketten ayrıldı. Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Durum fark edilince polise bildirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis kimliğini belirlediği H.K.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca, güvenlik kamerası görüntülerinde H.K.'nin bir başka kadının daha peşinden gittiği görüldü.

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