Doğa Her yerde yapan kişi aranıyor: Denizayısının üzerine Trump yazdılar

Her yerde yapan kişi aranıyor: Denizayısının üzerine Trump yazdılar

Doğa

Her yerde yapan kişi aranıyor: Denizayısının üzerine Trump yazdılar

ABD’nin Florida eyaletinde bir denizayısının üstüne 'Trump' yazılması, yetkilileri harekete geçirdi. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) bu saldırıyı gerçekleştirenin bulunması için çağrıda bulundu. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran olayda, suçluyu bulan kişiye para ödülü verilecek.

12 Ocak 2021, Salı 14:38 Son Güncelleme:
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ABD’nin Florida eyaletinde bir denizayısının üstüne "Trump" yazıldı. Amerikan medyası, denizineği olarak da bilinen havyanın videosunu yayımlaması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) bu saldırıyı gerçekleştirenin bulunması için çağrıda bulundu. Olayı araştıran yetkililer, deniz ineğine zarar vermenin eyalet ve federal yasalar uyarınca yasa dışı olduğunu ifade etti. Saldırıyı, Homosassa nehrini ziyaret eden turistlerin, deniz ineğinin toplandığı kıyaya gittiği sırada fark ettikleri öğrenildi.

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Yapanı bulana ödül verecekler

Öte yandan, Biyolojik Çeşitlilik Merkezi, denizayısına bunu yapanı ihbar edenlere 5 bin dolar (yaklaşık 37 bin 500 TL) para ödülü vereceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma açılırken, söz konusu kişilerin bulunması halinde, saldırıyı gerçekleştiren kişiye 50 bin dolara (yaklaşık 375 bin TL) kadar para ve bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı kaydedildi.

2020 yılında 90 denizayısı tekne kurbanı oldu

Koruma altındaki deniz memelisinin üzerine yazılan yazının pazar günü tespit edildiği, saldırının ne zaman gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği belirtildi.

2020 yılında Florida’da ölen 637 denizayısından 90’ı teknelerin kurbanı olmuştu. (DHA)

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