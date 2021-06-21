Her yıl binlerce kişi tuzağa düşüyor! Tatiliniz çileye dönmesin
'Sahte otel’ satan dolandırıcılar işbaşında. Tatiliniz zehir olmasın, önleminizi baştan alın. İşte hem dolandırılmamak hem de güvenli tatil yapabilmek için bilmeniz gereken her şey...
21 Haziran 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Yaz geldi. Koronavirüse karşı aşılamada hızlı hareket edilmesi, kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesi, yaklaşan Kurban Bayramı gibi nedenlerle tatil planlarında artış yaşanıyor. Özellikle mayıstaki 17 günlük tam kapanmanın ardından yerli turist rezervasyonlarının arttığını belirten turizmciler, bu yıl turizm aktivitesine katılan yerli turist sayısının 10 milyonu bulacağını söylüyor.
Sezon hareketlenirken, bu dönemi fırsata çevirmek isteyen sahtekarlar da devrede. Özellikle ‘sahte otel’ satan dolandırıcılar işbaşında. Ticaret Bakanlığı, tatil planlarında görülen artışla birlikte tüketicileri, sahte otel tanıtımlarına ve kopya otel sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Başta sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi mecralardan ulaşan konaklama tekliflerine ilk etapta şüpheyle yaklaşılması, bu tekliflerdeki kurumsal logo, işaret ve telefon numaralarının doğruluğunun sorgulanması, mağduriyet yaşanmaması açısından önem taşıyor.
ÖZELLİKLE SOSYAL MEDYADAN
Özellikle ‘sahte otel’ satan dolandırıcılar işbaşında. Ticaret Bakanlığı, tatil planlarında görülen artışla birlikte tüketicileri, sahte otel tanıtımlarına ve kopya otel sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Başta sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi mecralardan ulaşan konaklama tekliflerine ilk etapta şüpheyle yaklaşılması, bu tekliflerdeki kurumsal logo, işaret ve telefon numaralarının doğruluğunun sorgulanması, mağduriyet yaşanmaması açısından önem taşıyor.
GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI
Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı Güvenli Turizm Sertifika Programı, tesislerin uygulamaları gereken sağlık ve hijyen kurallarının yanı sıra almaları gereken önlemleri kapsıyor. Bu sertifikanın sahibi otel ve konaklama tesislerinin tercih edilmesi hem pandemide sağlığınızı hem de dolandırıcıların tuzağına düşmeden cebinizi koruyarak güvenli tatil yapmanızı sağlayacaktır. Rezervasyonunuzu yaparken, bu sertifikaya da özellike bakmanızda fayda var.
CAYMA HAKKININ KULLANILMASI
- Yasaya göre; erken rezervasyon yaptıran tüketicilerin paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı var.
- Diğer ve en önemli alternatif ise ‘iptal sigortası’ (seyahat güvence paketi). 80-100 lira civarında olan bu sigortayla tatile 72 saat kala, cezasız ve koşulsuz rezervasyon iptali veya değişikliği mümkün.
- Bu konuda mağduriyet yaşarsanız 2021 yılı için değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. Üzerindeki uyuşmazlıklarda ise adres tüketici mahkemeleri.
PLAN YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!
DÜŞÜK FİYATA KANMAYIN
- İyi araştırma yapmadan, firmaları sorgulamadan cazip fiyat sunanlara kanmayın.
- Rezervasyon yapmadan önce, tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgeli olup olmadığına bakın.
- Tesis reklamlarında belirtilen yıldız sayısını kontrol edin.
- Oteli, ‘kulturturizm.gov.tr’ ve ‘yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/ turizm-tesisleri.html’ adresli internet sitelerinden, ‘tursab.org.tr’den sorgulayın.
- Rezervasyon yapılan internet sitesinde yer alan adres, unvan ve iletişim bilgilerini kontrol edin. Tesis veya seyahat acentesine ilişkin bu bilgilere yer verildiğinden emin olun.
ACENTE VEYA OTELLE GÖRÜŞÜN
- Sahte siteler gerçek şirketlerin logoları kullanılarak hazırlanıyor ve yüzde 70’lere varan kampanyalarla vatandaşların dikkatini çekiyor.
- Rezervasyon yapılacak internet sitesinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor (eticaret.gov.tr).
- Sosyal medya veya e-postadan ulaşan konaklama tekliflerini doğrudan kabul etmeyin. Rezervasyon işlemlerini konaklama yapılacak tesise ilişkin seyahat acentesi veya doğrudan tesise ait internet sitesi üzerinden yapın.
- Reklam yapan bir hesabın çok takipçisinin olması ya da çok fazla olumlu yorum alması, dolandırıcı olmadıkları anlamına gelmiyor. Sahte yorum ve takip satın alınabiliyor.
- Kampanyalar içinde mutlaka otelleri arayarak kampanyanın doğruluğunu teyit edin.
- Yüz yüze ve mesafeli satışlarda alınan konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunu mutlaka isteyin.
- Rezervasyon için baktığınız tesisler konusunda sahtekarlık olduğunu fark ettiğiniz anda hemen adli makamlara başvurun.