Her yıl binlerce kişi tuzağa düşüyor! Tatiliniz çileye dönmesin

Yaz geldi. Koronavirüse karşı aşılamada hızlı hareket edilmesi, kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesi, yaklaşan Kurban Bayramı gibi nedenlerle tatil planlarında artış yaşanıyor. Özellikle mayıstaki 17 günlük tam kapanmanın ardından yerli turist rezervasyonlarının arttığını belirten turizmciler, bu yıl turizm aktivitesine katılan yerli turist sayısının 10 milyonu bulacağını söylüyor.

Sezon hareketlenirken, bu dönemi fırsata çevirmek isteyen sahtekarlar da devrede. Özellikle ‘sahte otel’ satan dolandırıcılar işbaşında. Ticaret Bakanlığı, tatil planlarında görülen artışla birlikte tüketicileri, sahte otel tanıtımlarına ve kopya otel sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Başta sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi mecralardan ulaşan konaklama tekliflerine ilk etapta şüpheyle yaklaşılması, bu tekliflerdeki kurumsal logo, işaret ve telefon numaralarının doğruluğunun sorgulanması, mağduriyet yaşanmaması açısından önem taşıyor.

ÖZELLİKLE SOSYAL MEDYADAN

Özellikle ‘sahte otel’ satan dolandırıcılar işbaşında. Ticaret Bakanlığı, tatil planlarında görülen artışla birlikte tüketicileri, sahte otel tanıtımlarına ve kopya otel sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Başta sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi mecralardan ulaşan konaklama tekliflerine ilk etapta şüpheyle yaklaşılması, bu tekliflerdeki kurumsal logo, işaret ve telefon numaralarının doğruluğunun sorgulanması, mağduriyet yaşanmaması açısından önem taşıyor.

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı Güvenli Turizm Sertifika Programı, tesislerin uygulamaları gereken sağlık ve hijyen kurallarının yanı sıra almaları gereken önlemleri kapsıyor. Bu sertifikanın sahibi otel ve konaklama tesislerinin tercih edilmesi hem pandemide sağlığınızı hem de dolandırıcıların tuzağına düşmeden cebinizi koruyarak güvenli tatil yapmanızı sağlayacaktır. Rezervasyonunuzu yaparken, bu sertifikaya da özellike bakmanızda fayda var.

CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

Yasaya göre; erken rezervasyon yaptıran tüketicilerin paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı var.

Diğer ve en önemli alternatif ise ‘iptal sigortası’ (seyahat güvence paketi). 80-100 lira civarında olan bu sigortayla tatile 72 saat kala, cezasız ve koşulsuz rezervasyon iptali veya değişikliği mümkün.

Bu konuda mağduriyet yaşarsanız 2021 yılı için değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. Üzerindeki uyuşmazlıklarda ise adres tüketici mahkemeleri.

PLAN YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!

DÜŞÜK FİYATA KANMAYIN

İyi araştırma yapmadan, firmaları sorgulamadan cazip fiyat sunanlara kanmayın.

Rezervasyon yapmadan önce, tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgeli olup olmadığına bakın.

Tesis reklamlarında belirtilen yıldız sayısını kontrol edin.

Oteli, ‘kulturturizm.gov.tr’ ve ‘yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/ turizm-tesisleri.html’ adresli internet sitelerinden, ‘tursab.org.tr’den sorgulayın.

Rezervasyon yapılan internet sitesinde yer alan adres, unvan ve iletişim bilgilerini kontrol edin. Tesis veya seyahat acentesine ilişkin bu bilgilere yer verildiğinden emin olun.

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