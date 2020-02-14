Her zaman aşkın kazandığını onlar kanıtladı

Murat Sarılarlı, eşi Fatma’yı 20 yıl önce pazarda görüp aşık oldu. Murat’ın kas erimesi hastalığı vardı ve giderek ilerliyordu. Bir süre sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olacaktı. Fatma’nın ailesi bu nedenle evliliklerine karşı çıktı. Fatma geri adım atmadı ve Murat ile evlendi. İki de çocukları oldu. Fatma Sarılarlı, “20 yıl önce Tekirdağ sahilinde el ele yürüyorduk. şimdi eşim tekerlekli sandalyede ama yine el ele tutuşup yürüyoruz. Aslında engel insanın kalbinde, yüreğinde” diyor.

Murat Sarılarlı Trakya Engelli Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı. Eşi Fatma Sarılarlı da yönetim kurulu üyesi. Murat Sarılarlı, “İnsanların bir engelinin olması onların çalışmasına, sevmesine, evlenmesine engel olmaz” diyor.

Devlet şahittir

Umut Aydın, Düzce’de, Kübra da Yalova’da devlete ait Sevgi Evleri’nde büyüdü. Bu iki kimsesiz çocuk, 4 yıl önce İstanbul’da bir yüzme müsabakasında tanışıp birbirlerine aşık oldu. Eğitimini tamamlayan Umut, Düzce’de işe yerleştirildi. Ardından da Kübra ile evlenmek istediğini Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım’a iletti. Zeki Yıldırım töreni organize etti. Düzce Valisi Zülkif Dağlı damat babası, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de kız babası oldu. Vali kızı istedi, başkan da verdi.

Yüzükler takıldı ve Umut ile Kübra evlilik yolunda ilk adımı attı. Damat adayı, “Valimiz, belediye başkanımız ve il müdürümüz sayesinde artık çok mutluyuz” dedi.



