Sıklıkla kullanılan her zaman kelimesi, yazım yanlışı yapılan en çok kelimelerden de birisi. Peki, her zaman nasıl yazılır? Her zaman mı, herzaman mı? TDK'ya göre her zaman kelimesinin doğru yazılışı...

HER ZAMAN NASIL YAZILIR?

Her zaman kelimesinin anlamı ‘sürekli biçimde, sık sık ya da daima’ gibi anlamlar üzerinden değerlendirilmektedir. Bu anlamları kapsamında ayrı olarak her zaman kelimesini ele alabilir ve kullanabilirsiniz.

Her zaman kelimesi TDK'ya göre de her zaman olarak yazılır.

TDK'YA GÖRE HER ZAMAN KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI

Herzaman: Yanlış

Her zaman: Doğru