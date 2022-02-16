Her Zaman nasıl yazılır? TDK'ya göre Her Zaman kelimesinin doğru yazılışı
Günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler arasında yer alan her zaman kelimesi, birçok kişi tarafından doğru yazılışı merak ediliyor. Peki, her zaman nasıl yazılır? Her zaman mı, herzaman mı? TDK'ya göre her zaman kelimesinin doğru yazılışı...
16 Şubat 2022, Çarşamba 16:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sıklıkla kullanılan her zaman kelimesi, yazım yanlışı yapılan en çok kelimelerden de birisi. Peki, her zaman nasıl yazılır? Her zaman mı, herzaman mı? TDK'ya göre her zaman kelimesinin doğru yazılışı...
HER ZAMAN NASIL YAZILIR?
Her zaman kelimesinin anlamı ‘sürekli biçimde, sık sık ya da daima’ gibi anlamlar üzerinden değerlendirilmektedir. Bu anlamları kapsamında ayrı olarak her zaman kelimesini ele alabilir ve kullanabilirsiniz.
Her zaman kelimesi TDK'ya göre de her zaman olarak yazılır.
TDK'YA GÖRE HER ZAMAN KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI
Herzaman: Yanlış
Her zaman: Doğru
BUNLARI DA OKUYUN