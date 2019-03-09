Ozan Doğulu 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu’ndan boşandıktan sonra şarkıcı Hera Aslan ile flört etmeye başladı. Nişantaşı’ndaki Müştemilat’ta sahneye çıkan Hera’yı sevgilisi Ozan hiç yalnız bırakmıyor. Geçen hafta kalabalık bir arkadaş grubu ile Hera’yı dinlemeye giden Ozan, önceki gece yine oradaydı.

ONBİRİKİ'NİN SÜRPRİZ DJ'LERİ

Lal Dedeoğlu iki ay önce Fenix’in işletmecisi oldu. Onun gelişiyle Fenix yeniden canlandı, eski şaşaalı günlerine döndü.

Lokalin üst katındaki kulübün adını ‘Onbiriki’ olarak değiştiren Lal, her hafta sonu ünlü bir simaya burada DJ’lik yaptırıyor.

Üç hafta önce Menderes Utku, ardından Nino Erer geçen hafta da Arzu Sabancı ‘Onbiriki’de çaldıkları müzik ile misafirleri coşturdu.

Bugün yine çok ünlü bir isim pikapların başında olacak. Sürprizi bozmamak için ismini yazmıyorum.

DB BERDAN FORBES'DA

Türk modacılarının adı yavaş yavaş dünyaya yayılıyor. Forbes Dergisi, Deniz Berdan ile kızı Begüm’ün yarattığı ‘DB Berdan’ markasına Mart sayısında yer verdi.

Dergi, ‘DB Berdan’ için şöyle yazdı: “Londra Fashion Week yeni markalar keşfetmek için heyecan verici bir yer. 49 ülkeden 100’den fazla moda tasarımcısı bu moda haftasında sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttı.

‘DB Berdan’ın Londra sokak modası temalı koleksiyonu çok yaratıcıydı. ‘DB Berdan’ dünyada takip edilmesi gereken 12 yeni markadan biri.”



