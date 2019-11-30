Hercai 23. bölüm izle. Hercai 24. bölüm fragmanı

Hercai 23. bölümde neler oldu?

Hercai 23. yeni bölüm

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.

Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.

Hercai 24. bölümde neler olacak?

Hercai 24. bölüm fragmanı yayınlandı





Hercai 24. bölüm

Gözyaşları içinde olan Elif, kimsenin onları bulamayacağı bir yerde Azat ile görüşür. Azat, neden kötü olduğunu açıklamasını istese de Elif'in kendine bile itiraf edemediği bir sırrı vardır. Hazar Şadoğlu'nun kapısında beliren Elif'i o sırada orada bulunan ağabeyi Miran yakalar. Elif, son gücüyle Hazar'a seslenir.

Bir gece Reyyan'a bir mektup gelir ve mektupta gerçekleri öğrenmesi için Miran'ın annesinin köyüne gitmesi istenir. Ertesi gün mektubun peşine düşen Reyyan ortalardan kaybolur. Duydukları karşısında Miran çılgına döner. Peki, mektubu gönderen Azize Aslanbey midir? Reyyan'a ne oldu?







