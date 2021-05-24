Hercai, 24 Mayıs'ta Kolombiya'daki yayınına başlıyor
Hercai, 24 Mayıs'ta Kolombiya'daki yayınına başlıyor. Diziyi Caracol Televisión ekrana getirecek.
24 Mayıs 2021, Pazartesi 10:37 Son Güncelleme:
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Mia Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizi, 69. bölümüyle atv'deki yayınını tamamladı. Dizinin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Cahit Gök, İlay Erkök paylaşıyor.
https://twitter.com/CaracolTV/status/1396484816468598794