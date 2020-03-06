Aslanbey ailesinin tek gelini Sultan, bohçaların hazırlandığı gün ortada olmayan Yaren için annesine laf sokmaktadır. “Türünün tek örneği olan kızın nerede” sorusuna Şadoğlu ailesinin tatlı miniği Gül cevap verir: “Dedem kilitlediği için çıkamıyor!” Sultan ise, dalga geçmelerine devam etmektedir. “Şimdi sen küçüksün anlamazsın ama eğer virüs falan kaptıysa, karantina altına alınması iyi olabilir. İnşallah damadı kaçırmaz!” Onun bu laflarına Reyyan ve Gül bıyık altından gülmektedir.

“Bu düğün olmayacak!”

Yaren babası Nasuh Ağa’ya “Yaren’i gelin etmek mi; oğlunu kaybetmek mi deseler, hangisini seçeceğini çok iyi bilirsin değil mi?” diyerek aba altından sopa göstermektedir. “Bu düğün olmayacak!” diyen Nasuh Ağa Yaren’e yenilmiştir. Reyyan’a karşı kötü ve kıskanç olan kalbi yine fesatlık peşinde olan Yaren, son zehrini de akıtır. “Reyyan amcamın öz kızı değil!”

Hercai dizisi, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Hercai 35. bölüm fragmanı









“İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi”

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.