Hercai, bir ülkede daha yayınlanacak!

Bugün birçok Türk dizisi yüzlerce ülkede yayınlanmaya devam ediyor. Hercai de bunlardan biri. TRT 1’in çok sevilen ancak kısa süre önce ekranlara veda eden dizisi Hercai şimdi de Kolombiya’da yayınlanacak.

TRT 1’in bu sezon en iddialı dizilerinden biri olan Hercai, üç sezon devam etmiş ve 25 Nisan Pazar günü yayınlanan son bölümüyle veda etmişti.

Dizinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü, ekranların en sevilen çiftlerinden biri haline gelmişti. Reyyan ve Miran karakterlerini canlandıran çift, sosyal medya paylaşımlarında iddiasını sürdürmüştü.

Dizi üç sezonda büyük başarılar kazandı ve iki ünlü isim de Hercai sayesinde geniş kitleler tarafından tanındı.

Dizi üçüncü sezona kötü başlasa da sürekli yükselen reytinglerle tüm kişiler kategorisinde iyi bir noktaya gelmişti. Akın Akınözü ve Ebru Şahin ikilisinin muhteşem kariyer zıplaması yaşadığı Hercai dizisinin 3. sezonu izleyicileri de çok tatmin etmemişti.







