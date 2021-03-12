Magazin Hercai dizisinde şok! Reyyan Miran'a öleceğini söylüyor!

Hercai dizisinde şok! Reyyan Miran'a öleceğini söylüyor!

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Hercai dizisinde şok! Reyyan Miran'a öleceğini söylüyor!

atv’nin Pazar akşamları ekrana gelen dizisi Hercai'nin yeni bölümü için heyecan dorukta. 14 Mart Pazar günü 63. bölümüyle Atv ekranlarında yayınlanacak olan Hercai'de yer yerinden oynayacak.

12 Mart 2021, Cuma 18:42 Son Güncelleme:
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Pazar akşamları atv ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Hercai'de bu hafta ortalık karışacak.

14 Mart Pazar günü 63. bölümüyle Atv ekranlarında yayınlanacak olan Hercai'de yaşanacaklar merak ediliyor. Başrollerini Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu) ve Zuhal Yalçın (Asiye)'ın paylaştığı Hercai dizisi yeni bölümüyle heyecanın dozajını artıracak.

REYYAN MİRAN'A ÖLECEĞİNİ SÖYLÜYOR!

Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar.

Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken, Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar.

Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.


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