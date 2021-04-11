Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'nün hayranları, kaldığı oteli bastı
Hercai dizisinde hayat verdiği Miran karakteri ile yıldızı parlayan Akın Akınözü, çekimler için Mardin'de konakladığı otelde, hayranlarının baskınıyla şaşırdı.
11 Nisan 2021, Pazar 00:13 Son Güncelleme:
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Başrollerini Ebru Şahin'le paylaştığı Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü, çekimler için Mardin'in Midyat ilçesinde otelde konaklıyor.
Snob Magazin'in haberine göre; Akın Akınözü'nün yurt dışından gelen hayranları, otel yönetiminin uyarılarına aldırış etmeden Akın Akınözü'nün yanına gitti. Akınözü, hayranlarından gelen fotoğraf taleplerini geri çevirmedi.