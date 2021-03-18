Hercai ile ilgili iddialar can sıkacak!

Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrolünü paylaştığı Hercai ile ilgili bir süredir final iddiaları gündeme geliyor. Uzun bir zaman cuma akşamları yayınlanan dizinin pazar gününe alınmasının ardından rüzgar ters yönden esmeye başladı.

14 Mart 2021 Reyting sonuçlarında da hem Total izleyici grubunda hem de AB Grubunda ilk 10'a giremeyen diziyle ilgili final iddiaları tekrar gündeme geldi. Reytingleri düşen dizinin her an final kararı alacağı konuşuluyor.

Sosyal medyada zirvede

Her ne kadar reytinglerde düşüş yaşansa da Hercai dizisi sosyal medyanın zirvesinde yer alan yapımlar arasında. 14 Mart Pazar akşamı yayınlanan diziler hakkında gün boyunca yapılan sosyal medya paylaşımları karşılaştırıldığında, yeni bölümüyle Hercai 231 bin 480 iletiyle konu olarak günü lider tamamladı.

Hercai 64. bölüm fragmanı





Hercai 64. bölüm özeti

Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar. Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.

Hercai 63. bölümde neler oldu?

Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar. Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.







