Başrolünü Akın Akınözü ile Ebru Şahin’in paylaştığı “Hercai” dizisi geçen hafta 69. bölümde final yaptı. Dizinin ilk sezonunda çok iyi anlaşan başrol oyuncularının zamanla arasının bozulduğu ve iş dışında hiç konuşmadıkları öğrenildi.

Akınözü’nün karavanına kapanıp ekibi saatlerce beklettiği ve partneri Ebru Şahin’e karşı da kaba tavırlar sergilediği belirtildi. Geçen aylarda Akınözü’nün kendisini sete çağıran yönetmen yardımcısıyla tartıştığı gündeme gelmiş, Akınözü’nün menajerlik ajansı iddiayı yalanlamıştı. O kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Akın Akınözü’nün Hercai’nin setinde olay çıkardığı iddia edilmişti. Görüntülerde Akınözü’nün ekibe “Bağırırım lan! Artistlik yapma” diye bağırdığı görülüyor.









Hakkında birden fazla tutanak tutulan Akınözü’nün son olarak ise final haftasında da yine seti beklettiği için kendisini uyarmak için karavanına giden genel Koordinatör Suat Erdoğmuş’la kavga ettiği ortaya çıktı. Akınözü yaptığı yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi:

“19 Nisan 2021 tarihinde sahne öncesi hazırlık yapılma aşamasında karavan içerisinde bulunduğum esnada set sorumlusu tarafından benden kaynaklı olmayan gecikme sebebiyle şahsım hedef alınarak hakaret ve tehdit içeren sözler söylendi. Devamında şahıs tarafından karavanın dağıtılması ile devam eden ve fiziksel tehdide doğru giden davranışlar nedeniyle setten ayrılarak ‘Karavanı dağıtan ve şahsıma yönelik tehdit ve hakarette bulunan’ şahıs hakkında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Karavan dağıtılma eylemi tarafımca gerçekleştirilmediği gibi karavanı dağıtan şahıs hakkında adli birime başvurarak bizzat şikayetçi oldum.”