Magazin Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün görüntüleri çıktı

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün görüntüleri çıktı

Magazin

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün görüntüleri çıktı

Hercai dizisinin Miran’ı Akın Akınözü'nün, final bölümünün çekileceği gün sette kavga çıkardığı iddia edilmişti. Akın Akınözü’nün geçen haftalarda yönetmen yardımcısıyla yaşadığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 21:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Başrolünü Akın Akınözü ile Ebru Şahin’in paylaştığı “Hercai” dizisi geçen hafta 69. bölümde final yaptı. Dizinin ilk sezonunda çok iyi anlaşan başrol oyuncularının zamanla arasının bozulduğu ve iş dışında hiç konuşmadıkları öğrenildi.

Akınözü’nün karavanına kapanıp ekibi saatlerce beklettiği ve partneri Ebru Şahin’e karşı da kaba tavırlar sergilediği belirtildi. Geçen aylarda Akınözü’nün kendisini sete çağıran yönetmen yardımcısıyla tartıştığı gündeme gelmiş, Akınözü’nün menajerlik ajansı iddiayı yalanlamıştı. O kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Akın Akınözü’nün Hercai’nin setinde olay çıkardığı iddia edilmişti. Görüntülerde Akınözü’nün ekibe “Bağırırım lan! Artistlik yapma” diye bağırdığı görülüyor.


https://www.instagram.com/p/COTakHch7x0/?utm_source=ig_web_copy_link


Hakkında birden fazla tutanak tutulan Akınözü’nün son olarak ise final haftasında da yine seti beklettiği için kendisini uyarmak için karavanına giden genel Koordinatör Suat Erdoğmuş’la kavga ettiği ortaya çıktı. Akınözü yaptığı yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi:

“19 Nisan 2021 tarihinde sahne öncesi hazırlık yapılma aşamasında karavan içerisinde bulunduğum esnada set sorumlusu tarafından benden kaynaklı olmayan gecikme sebebiyle şahsım hedef alınarak hakaret ve tehdit içeren sözler söylendi. Devamında şahıs tarafından karavanın dağıtılması ile devam eden ve fiziksel tehdide doğru giden davranışlar nedeniyle setten ayrılarak ‘Karavanı dağıtan ve şahsıma yönelik tehdit ve hakarette bulunan’ şahıs hakkında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Karavan dağıtılma eylemi tarafımca gerçekleştirilmediği gibi karavanı dağıtan şahıs hakkında adli birime başvurarak bizzat şikayetçi oldum.”

Yazarlarımızdan
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
İlişkideki zehir yoksa sen misin?
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
1 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Hande Kazanova
26 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Akın nereye koşuyor?
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Barış Murat Yağcı: Linç yiyeceğimi bile bile kendime, aileme, sevenlerime ve yeni nesle bir şeyler bırakmak istedim