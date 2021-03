Pandemi döneminde Türkiye olarak bir yılı geride bıraktık... Nasıl geçti bu süreç sizin için?

Sadece bir kısmı izole geçti açıkçası. Geri kalan dönemlerde genel olarak çalışıyordum. En çok ileri yaşlarda olan annem ve babam için endişelendim ve zamanımın çoğu, onların hayatını organize etmeye çalışarak geçti.

"Hercai" dizisinde rol alan bir oyuncu olarak zamanınızın çoğu set ortamında geçti. Koronavirüs günlerinde maske ve mesafe kuralına dikkat edebildiniz mi?

Sette bir oyuncu olarak, çalıştığım sürelerde maalesef benim kontrolümde olmayan nedenlerle uyamasam da, hayatımın geri kalanında elbette son derece dikkatli davranmaya çalıştım.

Pandemi boyunca çekim günlerinde motivasyonunuzu nasıl sağladınız/sağlıyorsunuz?

Tek çalışmak zorunda olanların biz olmadığımızı düşünerek. Sonuçta marketlerde, bankalarda, kargo firmalarında, hastanelerde ve başka birçok sahada insanlar çalışmasaydı, sistem devam edemezdi. Biz de, kendi sektörümüz adına konuşursam; insanların eğlenmesine, evde geçirdiği zamanı ve süreci bir nebze olsun rahatlatabilmeye vesile olmak uğruna, çalışmaya devam ediyoruz.

Setler herkesin bildiği gibi kalabalık ortamlardan oluşuyor. Bu nedenle sık sık setlerde covid testi yapıldığını duyuyoruz. Negatif çıkan oyuncular arasında bir rahatlık oluyor mu?

Olmaz mı? Biz şehir dışı bir iş yapıyoruz ama ekipten mecbur kalmadıkça kimse seyahat etmiyor. Gene de sokağa her adım attığınızda, bir risk almış oluyorsunuz. Kime neden nasıl bulaşır algoritmasını asla bilemediğimiz bir salgınla karşı karşıyayken, elbette her test oluşumuzda (ki ortalama 6 günde bire denk geliyor) bi minik gerginlik yaşıyoruz. Negatifi görünce kocaman bir oh çekip devam ediyoruz.

Peki bir set çalışanı pozitif çıkarsa nasıl bir yol izleniyor? Hiç böyle bir durum yaşadınız mı?

Biz çok şanslı bir ekibiz. Bugüne kadar sadece 1 kere geldi başımıza. Yapımcımız derhal seti durdurdu. Tüm ekip tam kapanmaya girdi ve akabinde herkese 3 gün arayla testler yapıldı. Başka kimsede olmadığından emin olunduğunda tekrar sete çıktık. Pozitif çıkan kişi ise hastanede tam teşekküllü bir covid katına yatırıldı. Yaklaşık 6 hafta kadar da sete geri dönmedi.

Corona dönemi herkes gibi tabii ki sizlerin işlerini de etkiledi. Normal günlerimize göre her iş yerinde farklı bir düzen oluşturuldu. Sizin iş ortamınızda eskisinden farklı olarak hangi değişiklikler gerçekleşti?

Çalıştığımız tüm mekanlar, kullandığımız araçlar, karavanlar düzenli olarak sterilize edilmeye başlandı. Her yer antiseptik solüsyon ve maske dolu. Oyuncular hariç herkes maskeli zaten. Eskiden vakti olan her oyuncu gider gelirdi evine, ama salgınla beraber ekibi de tehlikeye atmamak adına minimuma indi seyahatler. Eskiden Midyat'da Mardin'de daha çok gezerdik, şimdi haliyle olaylar evde geçiyor :)

Bu süreçte en çok neyi özlediniz?

Arkadaşlarıma sarılabilmeyi. Ne mutlu ve ne özgürmüşüz! İskelede oturup bir çay içebilmeyi. Anneme babama sarılıp öpebilmeyi. Avare avare sokaklarda gezebilmeyi.

Pandemi bittiğinde yapmak istediğiniz ilk şey nedir?

Çok sık seyahat etmek istiyorum. Arkadaşlarımla güle oynaya tatillere gitmek, kalabalıklarda korkmadan yürüyebilmek, bizimkilere sıkı sıkı sarılıp öpmek. Sırası değişebilir ama ilk yapacaklarım bunlardır…