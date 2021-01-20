Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ATV dizisi Hercai, 55. bölümüyle cuma günü izleyiciyle buluştu. Sevilen dizinin yeni bölümüne Harun'un hayatını kaybetmesi damga vurdu. Merakla beklenen Hercai 56. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanının yayımlanmasının ardından dizi #REYMİR etiketiyle Twitter'da gündem oldu.

Hercai 56. bölüm fragmanı





Yeni bölüm fragmanı için atılan Twit'lerden bazıları:

Yeni hayatlarının kapısını Miran hep Reyyan'a açtırdı. İlkinde hevesliydiler ama kursaklarında kaldı. Bu kez yine aynı heyecan ve heves ama farkla... Şimdi o yeni hayatın kapısından 3 kişi olarak girecekler üstelik arınmış bir şekilde.

Romantik komedi dizilerinden fırlamış gibiler.

Çokça bekledik çokça arkasında durduk bizim arkasında durduğumuz dizimiz oyuncularımız çokça güzellikler getirdiniz iyi ki siz!

Artık bam başka #ReyMir var aşklarına aşk katmış aynen arınmış ve bir can daha katılacak aralarına.

Yeni senaristin farkı diyebilir miyiz?

Çok güzel şeyler oluyor matmazel çok güzel şeyler.

Fragman harika ya içindeki #ReyMir ve kombinleri harika çok şükür çok şükür!

Hercai 55. bölüm özeti

Dilşah’ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize’den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır.

Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah’ın gelişi Zehra’yı da hayli zor durumda bırakmıştır.

Reyyan bir yandan var gücüyle Miran’a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize’ye bir teklifte bulunur. Azize’nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.



