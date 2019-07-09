Herkes bunu merak ediyor: Sauna gerçekten zayıflatıyor mu?

Kuru sıcaklıkla vücuttan terleme yolu ile toksin atımının bir yolu olarak kullanılan saunalar, doğru süre ve kurallarına uygun olarak yapılırsa, kas-eklem ağrılarından tutun da bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye kadar vücuda olumlu etkileri var.

Buradaki en önemli noktalardan bir sauna sıcaklığını doğru ayarlamak ve 100 dereceyi geçmemek gerekiyor. Aralıklı olarak su le ortamı hafif nemlendirmenin solunum sistemini rahatlatıcı etkisi olur. Bununla birlikte sauna için girilen odanın mutlaka aralıklı olarak havalandırmasının yapıldığından emin olmak gerekiyor. Saunayı en fazla haftada 3 gün ve günde 15 dakikadan fazla kullanmamak gerekiyor.

Özellikle ilk kullanımlarda 3-5 dakika le başlayıp günler içinde yavaş yavaş saunada kalma süresi arttırılabilir, ancak on beş dakikayı geçmemek gerekiyor. Kalp hastalarının, şeker hastalarının, tansiyon hastalarının, böbrek hastalarının ve astım hastalarının saunayı kullanmamaları gerekir. Son yıllarda yapılan bazı araştırmalarda da düzenli saunaya gren erkeklerde, sıcağın sperm sayısını azalttığı kanıtlandı. Kısırlık problem yaşayan erkeklerin de saunaya girmemeleri doğru olur

SAUNA ZAYIFLATIYOR MU?

Sauna kişiyi zayıflatmaz. Çünkü saunada vücuttan terle su kaybedilir. Her ne kadar saunadan çıktıktan sonra vücut hafiflemiş gibi hissedilse de, burada kaybedilen sadece vücut suyudur. Zayıflamak için vücut yağ dokusundan kaybetmek gerekir. Yağ dokusundan ağırlık azaltmanın da en y yolu düzenli egzersiz yapmak ve doğru beslenmekten geçer.

SAUNAYA GİRMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Çok yoğun egzersizin üzerine saunaya girmeyin. Çünkü egzersizle vücut su kaybetmiştir, üzerine ayrıca saunaya girilirse çok fazla su kaybına bağlı bayılmalar ve kalpte ritim bozuklukları ortaya çıkabilir.

• Saunadan önce çok fazla çay ve kahve içmeyin. Çünkü çok fazla çay, kahve içmek vücutta idrar atıcı etki gösterir. Üzerine ayrıca sauna yapılırsa yine vücudun sıvı-elektrolit dengesi bozulur.

• Saunaya girmeden önceki gün ve saunaya gireceğiniz gün tuz oranı yüksek yiyeceklerden (turşu, tuzlu peynir, tuzlu krakerler, salamura yiyecekler, çerezler vb.)kaçının. Çünkü fazla tuz tüketmek vücudun su ihtiyacını arttırır. Bir de susuz vücudu sauna ile iyice susuz bırakırsanız ciddi sağlık problemler yaşayabilirsiniz.

• Saunaya girmeden önce vücudunuzun nemli olmasına özen gösterin. Sauna öncesi hafif ılık suyla vücudunuzu ıslatabilirsiniz.

• Sauna öncesi en az 2 bardak su içmeyi unutmayın. Saunadan sonra da 2-3 bardak su içmeye özen gösterin.