Herkes için yılbaşı hediyeleri...

Her bir kapının ardında L'Occitane'dan minik bir sürprizin sizi beklediği, parlak, eğlenceli ve benzersiz ürünler var. Ve her ürün acil durumda çantamıza girmeye hazır.

L’Occitane Advent Calendar 2019 – 350 TL (Online satışa özel)

Best Of L’Occitane with Music Box.

Her yıl L’Occitane’ın kullanıcıları için özel olarak hazırladığı, en sevilen ürünlerinin seyahat boylarından oluşan Best of L’Occitane seti biraz daha özel. Bu yıl minik L’Occitane kahramanlarına eğlenceli tasarımıyla dikkat çeken sevimli bir müzik kutusu eşlik ediyor.

Best of L’Occitane_2019 – 169 TL

Rengarenk L’Occitane yeni yıl çantaları

Birbirinden Özel Seyahat boyu ürünlerden oluşan bu çantaları kullanmaya kıyamayacaksınız.

Cherry Keşif Çantası – 109 TL

Neroli & Orchidee Keşif Çantası – 109 TL

Terre de Lumiere Keşif Çantası – 109 TL

2019 Yeni Yıl Keşif Çantası- 89 TL

Minik Heyecanlar

Ufak ama etkili bir hediye arayanlar için bire bir seyahat boyu setleri...

Mini El Kremi Üçlüsü – 55 TL

Yılbaşı Yıldızı Verbena– 69 TL

Yılbaşı Yıldızı Shea Butter – 69 TL

Yılbaşı Küresi Cherry Blossom – 69 TL

Yılbaşı Küresi Almond – 89 TL

Yılbaşı Verbena Seyahat Seti – 89 TL

Shea Vücut Bakım Kiti – 159 TL

Rengarenk Yılbaşı Bonbonları..

Badem Sarı Bonbon – 39 TL

Shea Mavi Bonbon – 39 TL

Cherry Kırmızı Bonbon – 39 TL

Aromakoloji & Lavanta Yeşil Bonbon – 39 TL

El Kremi & Lip Balm ikilisi

Bu yıl L’Occitane x Hsinping Pan işbirliği ile illüstratif motiflerle süslenmiş, kendi özel ambalajında L’Occitane severlerle buluşacak, “el kremi-lip balm ikili seti” tatlı ve keyifli bir hediye arayanlar için birebir.

Hand Cream 30 ml & Lip Balm Duo- 99 TL