Türkiye Herkes müsilaj sandı ama...Yer: Hatay! Hemen incelemeye alındı

Herkes müsilaj sandı ama...Yer: Hatay! Hemen incelemeye alındı

Türkiye

Herkes müsilaj sandı ama...Yer: Hatay! Hemen incelemeye alındı

Son dakika haberine göre, İskenderun ve Arsuz sahil şeridinde görülen sıvının ilk önce müsilaj (deniz salyası) olduğu zannedildi. Ancak daha sonra İskenderun Teknik Üniversitesi'nden (İSTE) yapılan açıkalamada müsilaj olmadığı ifade edildi. İşte detaylar...

13 Haziran 2021, Pazar 17:14 Son Güncelleme:
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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), İskenderun ve Arsuz sahil şeridinde görülen sıvının, ilk belirlemelere göre müsilaj (deniz salyası) olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin sahillerinde müsilaj olduğu yönünde gelen ihbar üzerine İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ile İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan'ın, Sahil Güvenlik ekipleriyle bölgeye gittiği belirtildi.

Bölgede inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme sonucu, ilk bulgulara göre müsilaj olarak tanımlanan yapıların müsilaj olmadığı tespit edilmiş olup gerekli örneklemeler yapılmıştır. Analiz sonuçlara göre kesin tanı, önümüzdeki günlerde ilgili makam ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. İnceleme alanı olarak İskenderun merkezden Arsuz Konacık Limanı'na kadar tüm kıyı şeridi boyunca tarama yapılmıştır."
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