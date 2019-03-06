



Pilates fiziksel kuvveti, esnekliği ve koordinasyonu artıran, stresi azaltan, iyilik hali hissini ve mental odaklanmayı geliştiren egzersizlerin başında geliyor. Son dönemlerde popüler olan pilates için hem ulusal hem de uluslararası birçok eğitmenlik sertifikası programı bulunuyor. Pilatesin fiziksel ve zihinsel bir eğitim olduğunu belirten Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşah Konakoğlu, yapılan yanlış uygulamaların da kas iskelet sistemi sakatlanmalarına neden olabileceğini ifade etti.

KİŞİYE UYGUN OLMALI

Pilates için kişiye uygun programın belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Öğr. Gör. Konakoğlu, “Pilates, standart bir program düzenlenip, herkese aynı programın uygulanabileceği bir egzersiz değildir. Grup egzersizleri için aynı seviyede olan kişilerin bir araya getirilip grup oluşturulması son derece önemlidir. Bununla birlikte pilates, her seans ezbere, aynı şekilde yinelenen bir programın uygulanabileceği bir eğitim de değildir. Bu nedenle pilatese başlamak isteyen kişiler fizyoterapistler tarafından değerlendirilmeli ve uygun seviyeden başlatılmalıdır. Ayrıca kişilerin mümkünse fizyoterapist kökenli pilates eğitmenlerini tercih etmelerini şiddetle öneriyoruz çünkü herkes pilates eğitmeni olamaz ve herkes pilates yapamaz” diye konuştu.

SAKATLIKLARA DİKKAT

Pilatese başlayacak kişinin öncelikle ağırlık taşıma simetrisinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Öğr. Gör. Konakoğlu, “Nötral pozisyon kişiden kişiye değişir, ancak önemli olan kişinin kendisine özgü olan nötral pozisyonunu yaptığı hareket sırasında korumasıdır. Bu omurganın stabilizasyonu için son derece önemlidir. Eğer kişi egzersiz sırasında nötral pozisyonunu korumakta güçlük çekiyorsa, yapılan egzersiz o kişiye uygun değildir. Kişiyi zorlamaktadır ve sakatlıklara sebep olacaktır. Bu nedenle pilates eğitimi sırasında eğitmenin çok dikkatli olması gerekmektedir” dedi.

“OMURGANIZI YARALAYABİLİRSİNİZ”

Pilates egzersizleri için önemli olan bir diğer unsurun da omurga kasları olduğuna dikkat çeken Öğr. Gör. Konakoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle karın ve sırt kaslarının stabilize edici fonksiyonlarının fizyoterapist tarafından değerlendirilmesi gerekir. Eğer omurganın derin ve orta tabakasında yer alan bu kasların stabilize edici fonksiyonları yeterli değilse ve pilates egzersizi sırasında nötral pozisyon korunamıyorsa dış tabakadaki karın ve sırt kasları daha fazla çalışacaktır. Çünkü omurganın stabilizasyonu yetersiz kaldığından, kişi hareketi gerçekleştirebilmek için zaten güçlü olan kas gruplarını kullanmaya yönelecektir. Bu şekilde yapılan egzersiz sırasında omurga yaralanmaya açık hale gelecek ve sakatlanmalara yol açacaktır.”

“Biz fizyoterapistler olarak bu tür fonksiyon bozukluklarını tespit ettiğimiz kişilerde pilates eğitimine başlamadan önce, omurganın derin ve orta tabaka kaslarını izole olarak eğitiyoruz” diyen Öğr. Gör. Konakoğlu, “Pilates egzersizlerinin doğru yapılması adına, omurgada instabiliteye (eklem sabitliğinin bozulmasına) sebebiyet vermeyecek noktaya gelmesi için kişinin seçici kas ve nötral omurga pozisyonunu algılamasını sağlıyoruz. Ve sonrasında genel pilates egzersizlerine başlamalarını ve pilates eğitiminde aşama aşama derinleşmelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Selin Gürsel / DHA



