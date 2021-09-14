Herkes spor yapacak

Bakan Kasapoğlu, “Bu kadim şehri genç dostu, sporcu dostu şehir kılma adına tüm imkanlarımızı seferber etmekten, canla başla bu şehir için çalışmaktan heyecan duyuyorum. Bundan 19 yıl önce Afyonda 25 olan spor tesisi şimdi 89. Bugün inşallah yeni sözleşmelerle bu sayıyı çok daha yukarılara taşıyacağız. Milli mücadelenin öncüsü, zaferlerin şehri, gönlümüzün sultanı Afyon, sporun da gençliğin de öncüsü olmaya devam edecek” diye konuştu.

Afyonkarahisar ve 17 ilçesine yeni yarı olimpik havuzlar yapacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezleri, spor salonları, semt sahaları, futbol, voleybol, basketbol alanları, tenis kortları, yürüyüş yolları ve benzeri pek çok eseri hep birlikte imzaladıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanına yayılan tesislerin kapısı da sizlere sonuna kadar açık. O yüzden hiç bir zaman mekanlarımızı kullanmaktan geri durmayın, siz isteyin biz daha fazlasını yapalım. Hem yeni potalarımızla hem yeni havuzlarımızla Afyon’da herkesi spora, yüzmeye, basketbola yönlendirme, yeni dev adamları yeni yüzücüleri yetiştirme noktasında önemli bir mesafeyi hep birlikte kat edeceğiz” dedi.

İlandır.