Herkesin hayalindeki iş: Kedi bakıcılığı yaparak dünyayı geziyor

31 yaşındaki Avustralyalı Madolline Gourley, müteahhit olarak çalışırken, evden yapılabilecek işlerle ilgili araştırma yapmaya başladı. Araştırma yaparken 'kedi bakıcılığı' ile karşılaştı. 2017 yılında bir siteye kaydoldu ve kedi bakıcılığı yapmaya başladı. Birçok insan seyahate giderken kedisini ya da köpeğini bırakacak kimseyi bulamıyor. Hal böyle olunca da çareyi bakıcı tutmakta buluyorlar. Bu iş kolunda, bakıcılara herhangi bir ücret ödenmiyor. Yalnızca onlara kalacak yer tahsis edilmiş oluyor.

Madolline Gourley ilk deneyimi Noel için şehir dışına gidecek olan San Francisco'daki bir ailenin kedisine bakmak oldu. Videolu görüşme ile işi alan Madolline, bu sayede San Francisco'ya geldi ve ailenin kedisine 10 gün boyunca baktı.

Madolline, kedi bakıcılığı yapmaya başladığından beri New York, Boston, Seattle, Santa Fe ve Cincinnati’nin yanı sıra Avustralya’da Tazmanya, Darwin ve Sidney de dahil 30 kadar yer gezdi.

Koronavirüs salgını başlayınca da ülkesindeki bakıcılık işlerine yöneldi. Genç kadın yaşadıklarını blog'unda paylaşmayı da ihmal etmiyor.

PEKİ EVCİL HAYVAN BAKICISI OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLARI TAŞIMALISINIZ?

Elbette hayvanları sevmelisiniz. İş ararken profil fotoğrafınızda mutlaka hayvanlar bulunmalı.

Bakıcılık tarihleri konusunda esnek olmalısınız.

Her zaman ulaşılır olmalısınız. Maillerinizi, mesajlarını ve gelen telefonları her zaman kontrol etmelisiniz.

Yeteneklerinizden bahsetmeyi ihmal etmeyin.

Organize olmak, güvenilir olmak veya baskı altında sakin kalmak gibi öz niteliklerinizi vurgulayın.

Neden onlarla kalmak istediğinizi açıklayın. İş arayışınızı kişiselleştirin.

Soru sormayı ihmal etmeyin.

Evlerinde kimin kalmaya geleceğini bilmelerine izin verin. Sadece siz mi yoksa bir arkadaşınız daha mı?





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