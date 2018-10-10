Hermafrodit nedir? Çift cinsiyet ne anlama geliyor?

Kısacası Hermafrodit (Erdişilik) hem erkek hem de dişi üreme organı bulunduran canlılara verilen isimdir.

Yunan mitolojisindeki Ticaret Tanrısı Hermes ile Güzellik Tanrıçası olan Afrodit'in adlarından gelmektedir. Efsaneye göre Afrodit ile Hermes'in bir oğulları olur. Adını Hermafrodit koyarlar. Hermafrodit o kadar güzeldir ki bir su perisinin dikkatini çekmiştir. Peri kız, sürekli ona yakınlaşmak için uğraşır ama Hermafrodit'in nazı ile karşılaşır. Bir türlü yüz bulamayan peri kız, Hermafrodit gölde yüzerken birden karşısına çıkar ve sıkı bir şekilde ona sarılır. Tanrılara onları birbirlerinden ayırmamaları için yalvarır. Sonunda dileği kabul olur ve ikisi de aynı vücutta can bulurlar. Böylece ortaya çift cinsiyetli bir insan çıkar.

İKİ CİNSEL ORGANLARI OLUR

Bir bebek dünyaya geldiğinde, sağlıklı olduğu haberinden sonra beklenen cinsiyetinin açıklanmasıdır. Haber veren kişinin kız ya da erkek olduğunu söylemesi, aslında bebeğe verilen ilk cinsel kimliktir. Peki cinsiyet neye göre söylenir? Doğumu yaptıran kişiler, bebeğin cinsel organlarının dış görünüşüne göre bu yargıya varırlar. Bu karardan sonra isim ve yetiştirilme şekli, saptanan cinsiyete uygun olarak sürdürülür. Oysa bazı çocuklar doğdukları zaman, cinsel organlarına bakarak cinsiyet kararı verilemez. Hem kız hem de erkek cinsel organlarına benzer özellikler taşıyabilen bu çocukların, iç cinsel organları da farklı olabilmektedir. Mitolojiye dayanarak, hermafrodit ya da çift cinsiyetli denen bu çocuklar, diğerlerinden farklı cinsel kimlik sorunları yaşarlar. Bir anlamda, hem kız hem erkek, aslında ne kız ne erkektirler. Daha da önemlisi, bir an önce fark edilerek doğru müdahale yapılmazsa, çift cinsiyetli denilen bu çocuklar tam aksine cinsiyetsiz kalmaktadır.

DOĞUŞTAN ÇİFT CİNSİYET

Belirsiz dış cinsel organlarla doğan çocuklara hermoafrodit deniliyor. Bu şekilde doğmayı onlar ya da aileleri seçmiyor. Ama ondan sonra, ailenin katkısı, yanlış yönlendirmelerle seçilen ve oluşturulan cinsel kimliği değiştirmek hiç kolay değil. Başta yapamadıkları seçimi, bu aşamada onlara tanımak zorundayız. Ne doktorların ameliyatla oluşturabileceklerini ve işlev göreceğini düşünmeleri, ne ailenin seçim yaparken düşündükleri kendilerine göre haklı nedenler, onlara sormadan o zamana kadar beni.



