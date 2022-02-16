Dünya Hernandez’in adı uyuşturucu kaçakçılığına karıştı! Evini kuşattılar

Hernandez’in adı uyuşturucu kaçakçılığına karıştı! Evini kuşattılar

Dünya

Hernandez’in adı uyuşturucu kaçakçılığına karıştı! Evini kuşattılar

ABD, Honduras eski Devlet Başkanı Hernandez’in uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı gerekçesiyle kendilerine teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine onlarca polis, daha 3 hafta önce görevi devreden Hernandez’in kaçmasını önlemek için evini kuşattı. Yüksek Mahkeme, Hernandez’in ABD’ye verilip verilmeyeceğini görüşüyor.

16 Şubat 2022, Çarşamba 07:29 Son Güncelleme:
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Honduras’ı 8 yıl yöneten Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, geçen ay yapılan seçimin ardından görevi 3 hafta önce Xiomara Castro’ya devretmişti. ABD istihbaratı, uyuşturucu ticaretinde aktif rol aldığı gerekçesiyle Hernandez’i takip altında tutuyordu. Honduras, ABD’nin en önemli müttefikleri arasında yer alırken Hernandez de eski ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimlerden biriydi. Hernandez’in dokunulmazlığının kalkmasının ardından ABD ‘uyuşturucu tacirleriyle gizli anlaşmalar yaptığı’ gerekçesiyle eski başkanın tutuklanıp kendilerine teslim edilmesini istedi.

‘KORUMA PARASI ALDI’

Yüksek Mahkeme, ABD’nin talebini görüşmek için bir araya gelirken onlarca polis de kaçmasını önlemek için Hernandez’in evini kuşattı.

Hernandez’in aralarında ‘Bücür’ lakaplı Joaquin Guzman’ın da olduğu birçok uyuşturucu baronundan ‘onları korumasının karşılığında’ para aldığı iddia ediliyor.

Hernandez’in avukatı, müvekkilinin Guatemala merkezli Orta Amerika Parlamentosu (Parlacen) üyesi olması nedeniyle dokunulmazlığının bulunduğunu ve ABD’nin talebinin yasadışı olduğunu savundu.

Hernandez’in kardeşi Juan Antonio Hernandez, Ekim 2019’da uyuşturucu suçlamasıyla ABD’de müebbet hapis cezası almıştı.

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