Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe dün Wolsburg ile mücadele etti. İlk iki maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Sarı Lacivertliler bu karşılaşmadan ise 1-1'lik skorla ayrıldı. Fenerbahçe bir sonraki maçını yine Alman ekibi Hertha Berlin ile oynayacak.

Birçok transfere imza atan Fenerbahçe'de futbolcuların performansı merak edilirken mücadelenin zamanı ve kanalı da sıkça araştırılıyor.

HERTHA BERLIN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Hertha Berlin Fenerbahçe maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da oynanacak. Mücadeleyi D Smart'ın yayınlaması bekleniyor.

VEDAT MURIQI BOŞ GEÇMEDİ

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Bundesliga ekibi Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe 25. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçerken, Wolfsburg'un beraberlik sayısı 64. dakikada Weghorst'tan geldi. Son oynanan Bursaspor maçında da 2 gol atan Muriqi, böylece sezon öncesinde 2 maçta 3 gole ulaşmış oldu.

Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Harun, Murat, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Garry Rodrigues, Kruse, Muriqi 11'iyle başlarken; 2. yarıda Sadık, Abdülcebrail, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Zajc, Ferdi, Alper ve Frey oyuna dahil olan isimler oldu.