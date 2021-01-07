Türkiye HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkart'lar kullanılamayacak

HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkart'lar kullanılamayacak

Türkiye

HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkart'lar kullanılamayacak

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart sahipleri 15 Ocak itibari ile kartlarını toplu ulaşımda kullanamayacak.

07 Ocak 2021, Perşembe 17:00 Son Güncelleme:
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HES kodu eşleştirilmesi 15 Ocak'a kadar yapılmayan İstanbulkart'lar toplu ulaşımda kullanılamayacak. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. Eylül ayında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti.

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Genelge ile Covid-19 tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmaması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart’ları kişiselleştirilecek. İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak.

İstanbul’da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda.


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