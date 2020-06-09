HES kodu nasıl alınır?

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kurallara göre; tüm yurt içi uçuşlarda ve Türkiye kalkışlı yurt dışı uçuşlarda seyahat edecek yolcuların uçuşlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için HES Kodu ile kontroller sağlanacak ve uçuşa 24 saat kala tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacaktır.

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

HES kodu ile uçak ve tren seyahatlerinin yapılabileceğinin açıklanmasının üzerine HES kodunun nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri’ bölümüne girilerek alınabilecek. HES kodu ayrıca SMS ve E-Devlet üzerinden de alınabiliyor.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir. Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılır.

e-Devlet sistemi üzerinden, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini seçip “Yeni Hes Kodu” butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.

HES kodu neden ve kimler için gerekli?

HES kodu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için tüm yurt içi uçuşlarda ve Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda zorunludur.

HES kodunuzun süresi seyahatinizin toplam süresi kadar olmalıdır. Gidiş-dönüş bir bilet almak istiyorsanız ya da gidiş-dönüş bir biletiniz varsa HES kodunuz dönüş tarihinizi de kapsamalıdır.

Eğer ilk uçuşa 25 saatten az kalmış ise HES kodu üzerinden yolcunun sağlık durumu kontrol edilecektir.

HES kodu 0-2 yaş aralığında olan bebek yolcular için zorunlu değildir.

Bu işlem her yolcu için ayrı ayrı uygulanacaktır.

HES Kodu ile kişinin Sağlık Bakanlığı sistemleri üzerinden, sağlık durumu sorgulanır, risk varsa seyahati onaylanmaz. Yapılan bu sorgulamalarda Corona sebebiyle uçmanıza engel bir durum belirlenirse uçuşa kabul edilmeyeceksiniz.

Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak, sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanır.

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