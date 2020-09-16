Türkiye HES kodu olmadan yolcu taşıyan otobüsler seferden men edildi

HES kodu olmadan yolcu taşıyan otobüsler seferden men edildi

Türkiye

HES kodu olmadan yolcu taşıyan otobüsler seferden men edildi

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 ve 15 Eylül'de corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 2 şehirler arası yolcu otobüsünün HES kodu olmadan yolcu kabul ettiğinin tespit edildiği duyuruldu.

16 Eylül 2020, Çarşamba 19:49 Son Güncelleme:
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Sürücüye idari para cezası uygulandı. Otobüsler 10 gün süreyle seferden men edildi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik de sosyal medya hesabından kararı paylaşarak, "Tedbirlere uymayan toplum sağlığını hiçe sayanlara geçit verilmeyecek. Mücadelede birlik olalım" mesajını paylaştı.

DHA


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