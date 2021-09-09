Hesaba bugün yatırılıyor 1259 lira! Bakan duyurdu...
On binlerce kişi bekliyordu ve belli oldu. Bakan resmen açıkladı ödemeler bugün başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi aileleri çocukları için ödenen 170 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinin başladığını duyurdu. Bakan Yanık, SED ödemelerinin 15 Eylül’e kadar tamamlanacağını bildirdi.
09 Eylül 2021, Perşembe 11:13 Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) eylül ayı ödemelerinin başladığını açıkladı. Çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini ifade eden Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini kaydetti.
Bakan Yanık, SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını, 15 Eylül’e kadar tamamlanacağını bildirdi. Bakan Yanık, şunları kaydetti: “Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi yapacağız.”
SED ÖDEMESİ NEDİR?
SED yardımı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürüdükte zorluk yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme sürecinde çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre SED yardımları yapılır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır.
SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
SED başvurusu e -devlet üzerinden yapılabiliyor. İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de gerçekleştirilebiliyor.
Dilekçe
T.C. Kimlik Numarası beyanı,
Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir.