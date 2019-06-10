Hesabı sorulsun!

İstanbul Maslak’ta geçen cuma gecesi makas atan otomobil, içinde 14 kişi bulunan ticari araca çarptı. Ticari araçtaki 3’ü çocuk, 4 kişi öldü. 10 kişi yaralandı. Makas atan araçtaki 3 kişi kendilerini takip eden başka otomobile binip kaçtı. Kaçanların çok sayıda suçtan sabıkalı Yusuf Arıkboğa ve Abdülsamet Topçi ile Merve Ş. (17) olduğu; onları kaçıran aracı Abdülsamet Topçi’nin babası Mehmet Topçi’nin kullandığı belirlendi.

HEPSİ ALKOLLÜYMÜŞ

Makas atan aracın direksiyonunda olan Yusuf Arıkboğa ile Abdülsamet Topçi’nin şehir dışına kaçtığı tespit edildi. Ağabeyi Ahmet Topçi’nin kimliğiyle kaçan Abdülsamet Topçi Burdur’da, babası Mehmet Topçi Bağcılar’da yakalandı. Mehmet Topçi, “Beykoz’da hepimiz alkol aldık, dönüyorduk. Kaza olunca şoka girdik” dedi. Yusuf Arıkboğa ve Abdülsamet Topçi’yi Selman U. ve Murat Ş.’nin otomobil ile Antalya’ya kaçırdığı ortaya çıktı. Antalya’da inen Yusuf Arıkboğa halen aranıyor.

HER ÖLÜME 25 YIL

Trafik kazasına sebep olan kişi ‘taksirle ölüme sebebiyet’ten yargılanırsa 15 yıla kadar hapis alabiliyor. Yargıtay’ın makas atarak ölüme sebebiyet verenlerin ‘bilinçli taksir’ ile yargılanması yönünde içtihatları var. Bilinçli taskirde 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapisle yargılama söz konusu. Bazı hukukçular makas atıp birden çok kişinin ölümüne sebep olanların ‘olası kast’tan yargılanmasını savunuyor. Bu durumda her bir ölümde 25 yıla kadar hapis veriliyor.