Ekonomi Hesap ücretim işlemiyle ilgili Danıştay'dan flaş karar!

Hesap ücretim işlemiyle ilgili Danıştay'dan flaş karar!

Ekonomi

Hesap ücretim işlemiyle ilgili Danıştay'dan flaş karar!

Son dakika gelen habere göre Danıştay 10. Dairesi, milyonlarca banka müşterisini üzecek bir karar verdi. Daire, bankaların müşterilerinden aldığı ‘hesap işletim ücretini’ almaya devam edebileceğine hükmetti. Daire kararında ‘Söz konusu ücretin alınmasında hukuka aykırılık yok’ denildi.

26 Mart 2021, Cuma 08:28 Son Güncelleme:
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Bankaların aldığı ve zaman zaman tartışma konusu olan ‘hesap işletim ücreti’ ile ilgili kritik bir karar Danıştay 10. Dairesi’nde görülen davada çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) karşı açılan davada, yönetmeliğe dayalı olarak alınan bazı ücretlerin haksız alındığı öne sürüldü. Davanın dayanağını, tüketiciden alınan ‘hesap işletim ücreti’, ‘nakit avans ücreti’ gibi birtakım ücretlerin herhangi bir gidere dayanmadığı iddiası oluşturdu.

Dava dilekçesinde, söz konusu ücretin alınması için herhangi bir gider belgesinin de tüketiciye sunulmadığı belirtilerek “Bu durum, tüketici için sürpriz bir maliyet oluyor” denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre davalı konumdaki BDDK adına yapılan savunmada ise özetle “Yönetmeliğin ilgili maddeleri iptal edilirse, bu masraflar faize yansır. Faiz belirlenirken, masraflar alınmıyor. Bankaların da maliyetleri var. Dava konusu düzenleme kanuna ve kamu menfaatine uygun. Davanın reddi gerekir” görüşüne yer verildi.

HUKUKA AYKIRI DEĞİL

Tarafların delil ve savunmalarını alan Daire kararını verdi. Daha önce davaya ilişkin tedbir kararı veren Daire, aynı konuya ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bozma kararı verdiğine işaret ederek, “Hesap işletim ücretinin alınmasında hukuka aykırılık görülmemiştir” yönünde karar verdi.

YILDA 10 MİLYAR

Kararın, milyonlarca tüketiciyi zarara uğratacak yönde olduğuna işaret eden Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bankaların, yalnızca hesap işletim ücreti adı altında yılda aldıkları para 10 milyar liraya yakın” diye konuştu.

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