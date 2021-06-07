Hesaplara 2 bin lira yatırılacak! Bakan duyurdu...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, deniz salyasından (müsilaj) etkilenen balıkçılara desteğin artırılacağını belirtti. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmayacağını da belirten Pakdemirli, çiftçiye 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemleri için destek verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için bir destek kararı açıkladı. Bu destek paketinde neler var, çiftçiler bu desteklerden nasıl yararlanacak?

Çiftimizin tohuma küsmemesi lazım. Zaman zaman kuraklık yaşanabilir. Çiftçimiz tohuma küsmemiştir. Bu sene üretimimizin bir miktarını maalesef kaybedeceğiz. Yüzde 27 oranında yağışlar azaldı. Bu sene geçen yıla göre daha fazla olan meteorolojik kuraklık tarımsal kayba sebep verecek. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmaz. 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemlerine destek verilecek. Ziraat Bankası ve tarım kredi borçları ertelendi.

Müsilaj sorunu... Marmara acil eylem planı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda ne yapacak?

Su Şurası sonrası kararlar alınacak. Bu işten etkilenen kesimler var. Balıkçılarımız da etkileniyor. Küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak.

Kuraklıkla nasıl mücadele edilecek?

Son 19 yılda 600 baraj bitirildi. 150 tane yeraltı barajı inşa ediyoruz. Suyu etkin ve verimli kullanmamız lazım. Türkiye'de suyun yüzde 80'i sulamada kullanılıyor. Vahşi sulamada suyun yüzde 35 ila 60'ını kaybediyoruz.

Su Şurası hangi aşamada?

Su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Kurak bir ülke değiliz, kurak ülke olmaya aday bir ülkeyiz. Belediyelerin üniversitelerin tüm kamu kurumlarının olduğu şuranın neticelerini ekim ayında kamuoyuna duyuracağız.

Pandemi süreci tarımsal üretimi nasıl etkiledi?

Üretici dostu müdahale alım politikalarını getirdik. Kuraklıkla ilgili iki defa hububat desteğini yüzde 100 artırdık. Geçen sene 4,8 büyümüş tarım. 11 çeyrektir kesintisiz büyüme var. Demek ki burada doğru işler yapılmış. (NTV)