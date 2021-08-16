Hesaplara geçmeye başladı! Her ay 1.797 lira
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın verdiği bilgiye göre; bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen vatandaşlara ‘Evde Bakım Yardımı’ ödemesi yapılıyor. Bu doğrultuda engelliler için yılın ilk 6 ayında toplam 5.2 milyar lira ödeme gerçekleşti. Ödeme yapılan kişi sayısı 530 bini aşıyor. 2007’de bu rakam 28 bin civarındaydı. Yani son yıllarda ihtiyaç sahiplerinin yoğun bir ilgisi söz konusu.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Evde bakım parası, kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek yakınının bakımını üstlenenlere ödeniyor. Bunun için hasta ve yaşlının sağlık kurulu tarafından düzenlenen ‘yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu’ olması gerekiyor. Bu raporla birlikte başvuru ikametgahın bulunduğu ‘Aile ve Sosyal Politikalar’ il müdürlüğüne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.
GELİR ŞARTI NEDİR?
Maaş için hanedeki kişi başına gelirin bu yıl için 1.704 lirayı aşmaması şart. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlı varsa, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Yani hanede 4 kişi varsa toplam gelir 5’e bölünerek kişi başına gelir bulunuyor. Bayram ikramiyeleri gelirde hesaba dahil edilmiyor. Bakım maaşı, 6 ayda bir memur maaş katsayısının artmasına bağlı olarak yükseliyor. Engelli ve yaşlı bakım maaşı 1 Temmuz’da da yüzde 8.85’lik zamla birlikte 1.797 liraya çıktı. Evde bakım yardımı her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara yatıyor.