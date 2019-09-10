Hesaplarına yatan 120 bin doları yediler

ABD’li Robert-Tiffany Williams çifti, bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı 120 bin doları 2 haftada harcadı.

15 BİN DOLAR YARDIM YAPTILAR

Çift, bir cip, bir karavan, iki ATV aldı. Bir arkadaşlarına da 15 bin dolar yardım yaptılar. Hırsızlıktan yakalanan çift yargılanıyor.

Posta Dairesi'nde çalışıyor görünen ancak mahkemede kendini ev kadını olarak tanıtan 35 yaşındaki Tiffany Williams ile bir su dağıtım şirketinde çalışan 36 yaşındaki Robert Williams 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

'PARA KALMADI'

Yanlışlığın fark edilmesinden sonra Tiffany Williams'ın kendisini arayan banka görevlisine "Para kalmadı, faturalarımızı ödedik" dediği belirtildi.

Banka temsilcisi mahkemede, yanlışlıktan önce, dört çocuklu çiftin hesabında her zaman ortalama olarak bin dolar tutarında bir para olduğunu söyledi.

Banka, çiftten paranın 107 bin doların yanı sıra bu paranın faizini de talep ediyor.

Robert Williams'ın geçmişte iki kez karşılıksız çek kesmek suçlarından gözetim ve hapis cezası aldığı belirtiliyor.