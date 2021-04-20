‘Hey Gidi Yıllar’ kitabı Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutuyor

Zeynep Bilgehan’ın imzasıyla Hürriyet’te Pazar günleri okuyucu ile buluşan ve her hafta bir ismin fotoğraf albümüne, geçmişine ve Türkiye tarihindeki tanıklığına uzanan ‘Hey Gidi Yıllar’ köşesi kitap oldu.

“28 FARKLI HAYAT, TEK HİKAYE…”

Kitabın ortaya çıkış öyküsünü, Zeynep Bilgehan şöyle anlattı: “Her şey 19 Haziran 2020 tarihinde Vedat Milor’un sosyal medya hesabından 1979 yılında çekilmiş, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmasıyla başladı… Meşhur birinin henüz tanınmadığı, hatta belki bir gün ünlü olacağını aklının ucundan bile geçirmediği döneme ait fotoğrafı büyük ilgi uyandırdı. Bu kitapta, 19 Temmuz 2020-10 Ocak 2021 tarihleri arasında bu köşede eski fotoğraf albümlerini karıştırdığımız toplumda tanınan, sevilen, alanında başarılı 28 ismin hikâyesi yer alıyor. Ancak kitabı okuduktan sonra bunun aslında kesişmiş hayatlardan oluşan tek bir hikaye olduğunu göreceksiniz; hayal kuran, azmeden, inat eden, inanan, çalışan ve başaran insanların yetiştiği, yaşadığı bir ülkenin hikayesi…”

KİMLER VAR:

‘Hey Gidi Yıllar’ kitabında yer alan isimler şöyle: Alpay, Altan Öymen, Prof. Dr. Arif Verimli, Bedri Baykam, Cemal Enginyurt, Cemil Çiçek, Coşkun Aral, Cüneyt Arkın, Doğan Hızlan, Erol Evgin, Ezel Akay, Fatma Şahin, Güneri Cıvaoğlu, Hakan Bayrakçı, Haldun Dormen, İdil Biret, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Muazzez İlmiye Çığ, Prof. Dr. Naci Görür, Nevzat Aydın, Nilgün Belgün, Oya Eczacıbaşı, Selda Bağcan, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Vedat Milor ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen.