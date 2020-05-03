Heybeli sıçan nedir? Kemirgen türü olan hamsterin özellikleri

Heybeli sıçanlar, sevimlilikleriyle harika birer evcil hayvan olabilirler. Çocukların kalbini kazanmakta usta olan heybeli sıçanların yani hamsterin hikâyesi, 1930 yılında Suriye Yahudi Üniversitesi zooloji dalı öğretim üyelerinden Prof. İsrâ'el Aharûnî'nin bir dişi hamsterle 12 yavrusunu Suriye yakınlarında bir kasabada bulup almasıyla başladı. Aynı üniversitede görevli Dr. Ben Menahem, bu yavrulardan iki dişi ve bir erkeği alarak çiftleştirdi. Böylece insan eli altında yapılan ilk heybeli sıçan (hamster) yavruları elde edilmiş oldu. Dr. Menahem'in sahip olduğu bu hamster ailesi, bugün tüm dünyadaki evcil hamsterlerin atası olarak kabul ediliyor.





Heybeli sıçanların özellikleri

Heybeli sıçanların derisi vücuduna tam yapışmamış olup esnek ve gevşek bir yapısı vardır. Adeta derisi, vücuduna bol gelen bir elbise gibidir. Gözleri parlak ve tam yuvarlak, ayakları tutmaya ve kavramaya uygundur. Bu yüzden iyi birer tırmanıcıdırlar. Ön ayaklarında dört, arka ayaklarında beş parmakları vardır.









Kuyruk 1 cm den kısa ve küttür. Uzun tüylü varyetelerde kuyruk tamamen tüylerin altında gizlenmiştir. Boyları 15–20 cm, ağırlıkları 200 g civarındadır.

Heybeli sıçanlar omnivor canlılardır. Fakat evcil türleri genellikle arpa, yulaf, buğday gibi kuru gıdalar ile beslenirler.

Heybeli sıçanlar ne yer?

Heybeli sıçanlar diğer kemirgenlerden ayıran en ilginç özellikleri yanaklarındaki keseleridir. Heybeli sıçanlar yiyeceklerini bu keselerde toplar ve yuvasına taşıyarak yuvasında depolar. Bu keseler yanaktan başlar ve omuz üstünde biter. Bir heybeli sıçan kesesinde kendi vücut hacminin yarısı kadar yiyeceği taşıyabilir. Kimi zaman bu keselerde korumak amacıyla yavrularını bile taşırlar. Heybeli sıçanların bir diğer ilginç özelliği de kendi dışkılarını yemeleridir. Bunun nedeni sindirim sistemlerinin ilk seferde yiyecekteki besin maddelerini tam olarak ayrıştırıp onlardan tam yararlanamamasıdır.

Heybeli sıçanlar ne kadar yaşar?

Hamsterler yaklaşık iki yıl yaşarlar. Renk göremedikleri gibi, uzağı görme yetenekleri de fazla gelişmemiştir; buna karşılık koku alma ve özellikle işitme duyuları çok iyidir. Hamsterleri diğer kemirgenlerden ayıran en ilginç özellikleri yanaklarındaki keseleridir. Hamsterler, yiyeceklerini bu keselerde toplar ve yuvalarına taşıyarak depolarlar. Bu keseler yanaktan başlar ve omuz üstünde biter. Bir hamster, kesesinde kendi vücut hacminin yarısı kadar yiyeceği taşıyabilir.





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